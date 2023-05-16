Никаких выборов в Украине во время военного положения быть не может, – Данилов (видео)

Секретарь СНБО посоветовал Парламентской Ассамблее Совета Европы не указывать нашей стране, как и что ей делать.

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Никаких выборов, включая президентские и парламентские, в Украине во время действия военного положения проходить не может. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире телемарафона 16 мая.

"Я хочу подчеркнуть, что в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ – ред.) должны четко понимать, что у нас есть своя Конституция и законы нашей страны, по которым мы должны жить. А эти ПАСЕ лучше бы занимались другими вещами, не допускали присутствия Российской Федерации у себя. Мы разберемся самостоятельно – согласно нашим законам и согласно нашей Конституции. Когда есть введение того положения, в котором мы сегодня с вами находимся, никаких выборов проходить не может. Точка", – сказал чиновник.

Кроме того, Данилов выразил пожелание, чтобы представители ПАСЕ не указывали нашей стране, как и что ей делать.

Заявление ПАСЕ, на которое отреагировал Данилов

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс во время интервью "Европейской правде" 16 мая заявил о необходимости проведения Украиной парламентских и президентских выборов даже при условии военного положения. Он добавил, что у союзников не будет претензий к Украине, если выборы будут "не идеальными".

Кокс признал, что конституция страны не позволяет проводить выборы в условиях военного положения, поэтому официальному Киеву необходимо подумать, как ответить на такой вызов.

Кроме того, президент ПАСЕ сообщил, что намерен посетить Украину для обсуждения этого вопроса.

Напомним, в интервью The Washington Post, опубликованном 13 мая, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что очередных выборов в Верховную Раду не будет из-за действия военного положения.

20 апреля председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что вопрос проведения парламентских выборов в Украине сейчас не актуален, это случится тогда, когда в стране закончит действовать военное положение.