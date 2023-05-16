Жодних виборів в Україні під час воєнного стану бути не може, – Данілов (відео)

Секретар РНБО порадив Парламентській Асамблеї Ради Європи не вказувати нашій країні, як і що їй робити.

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Жодних виборів, включаючи президентські та парламентські, в Україні під час дії воєнного стану проходити не може. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов в ефірі телемарафону 16 травня.

"Я хочу наголосити, що в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ – ред.) повинні чітко розуміти, що у нас є своя Конституція і закони нашої країни, за якими ми повинні жити. А ці ПАРЄ краще займалися б іншими речами, не допускали присутності Російської Федерації у себе. Ми розберемося самостійно – згідно з нашими законами та згідно з нашою Конституцією. Коли є запровадження того стану, в якому ми сьогодні з вами перебуваємо, жодних виборів проходити не може. Крапка”, – сказав чиновник.

Крім того, Данілов побажав, щоб представники ПАРЄ не вказували нашій країні, як і що їй робити.

Заява ПАРЄ, на яку відреагував Данилов

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс під час інтерв'ю "Європейській правді" 16 травня заявив про необхідність проведення Україною парламентських та президентських виборів навіть за умови воєнного стану. Він додав, що союзники не матимуть претензій до України, якщо вибори будуть "не ідеальними".

Кокс визнав, що конституція країни не дає змоги проводити вибори в умовах воєнного стану, тому офіційному Києву необхідно подумати, як відповісти на такий виклик.

Крім того, президент ПАРЄ повідомив, що має намір відвідати Україну для обговорення цього питання.

Нагадаємо, в інтерв'ю The Washington Post, опублікованому 13 травня, президент України Володимир Зеленський сказав, що чергових виборів до Верховної Ради не буде через дію воєнного стану.

20 квітня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що питання проведення парламентських виборів в Україні зараз не актуальне, це станеться тоді, коли в країні закінчить діяти воєнний стан.