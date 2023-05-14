Вибори до Верховної Ради цієї осені можуть не відбутися: Зеленський назвав причину

За словами українського президента, якщо в Україні буде діяти воєнний стан до дати чергових виборів у ВР, то їх не проводитимуть. Раніше те саме казав спікер Ради Руслан Стефанчук — неможливо забезпечити безпеку виборцям.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що чергових виборів у Верховну раду не буде через дію в Україні воєнного стану. Про це лідер держави сказав в інтервʼю для The Washington Post, текстова версія якого була опублікована 13 травня.

На питання журналіста, чи будуть парламентські вибори в Україні цієї осені президент відповів, що по Конституції будь-які вибори заборонені під час дії воєнного стану. Однак, якщо до цього часу воєнного стану не буде, то вибори проведуть.

"Ну, в законі написано, що згідно з Конституцією України, після закінчення воєнного стану, по-моєму, через 90 днів, проводяться вибори. Щось таке. Я точно не пам'ятаю", — підсумував Зеленський.

Додамо, 2 травня народні депутати України підтримали продовження терміну дії воєнного стану в Україні ще на 90 днів. Нині закон очікує підпису Володимира Зеленського. По закону чергові вибори народних депутатів у Верховну раду повинні пройти 29 жовтня 2023 року.

Нагадаємо, 20 квітня спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що вибори у парламент в умовах воєнного стану неможливо проводити, бо є окуповані території та небезпека для громадян.

8 травня у пресслужбі парламенту повідомили про підготовку законопроєкту щодо зарплат військовим. Зокрема передбачається премія за участь в наступальних операціях.