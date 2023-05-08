Верховна Рада готує законопроєкт щодо зарплат військовим та премії за наступ

Парламентарі готують запровадження додаткової винагороди, зокрема стимулюючі виплати для проведення наступу, а строковики отримають зарплати до рівня не нижче мінімальної в Україні.

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У Верховній Раді провели зустріч народні депутати організували робочу групу стосовно нових законопроєктів щодо зарплат військовим, а також додаткову винагороду, яка планується за проведення наступу. У пресслужбі парламенту 8 травня повідомили подробиці.

Учасники відповідного заходу обговорили процес уніфікації оплати праці бійців усіх структур Сил оборони. Комплекс питань стосується запровадження єдиного стандарту грошового забезпечення. Йдеться про такі ініціативи:

запровадження додаткової винагороди, зокрема стимулюючі виплати для проведення наступу;

підвищення зарплат інструкторам;

підвищення зарплат військовослужбовцям строкової служби до рівня не нижче мінімальної зарплати;

уніфікування заробітних плат військових усіх структур Сил оборони України;

підвищення стипендії курсантам військових навчальних установ до рівня стипендій цивільних вишів.

Українські парламентарі мають намір й врегулювати питання реєстрації транспортних засобів у військах. Це стосується автомобілів із правим розташуванням керма та спростити процедуру їхнього списання.

Нагадаємо, 30 квітня у Кабміні заявили, що деяким українським громадянам дозволили отримувати зарплату замість військових. Переоформити на себе виплату їхніх зарплат можуть сім'ї українських захисників, якщо підтвердиться факт зникнення військовослужбовця. За інформацією фахівців, бланк заяви можна отримати безпосередньо у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки або в регіонального координатора Уповноваженого за зниклими безвісти.

Також 4 травня стало відомо, що у НБУ не вмикатимуть друкарський верстат заради виплат військовим по 30 тисяч гривень. В Нацбанку пояснили, що й надалі уникатимуть емісійного фінансування дефіциту держбюджету. Регулятор закликав ретельно прораховувати всі рішення щодо збільшення бюджетних видатків з урахуванням реалістичних джерел їх покриття.