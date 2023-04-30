Деяким українцям дозволили отримувати зарплату замість військових: що треба знати

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило можливість переоформити зарплати військовослужбовців на їхніх рідних. Фокус розповідає, у якому разі це можна зробити.

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Сім'ї українських захисників можуть переоформити на себе виплату їхніх зарплат, якщо підтвердиться факт зникнення військовослужбовця. У Мінреінтеграції розробили спеціальний алгоритм, повідомляє пресслужба відомства.

Як переоформити виплати

"Щоб оформити грошове забезпечення зниклого безвісти військовослужбовця, рідним необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки", — сказано в повідомленні.

За інформацією фахівців, бланк заяви можна отримати безпосередньо у військкоматі або у регіонального координатора Уповноваженого за зниклими безвісти.

У територіальному центрі також потрібно буде надати такі документи:

копії сторінок паспорта всіх повнолітніх членів сім'ї (з прізвищем, ім'ям, по батькові та місцем реєстрації);

довідку про реєстрацію місця проживання (знаходження) членів сім'ї (за відсутності такої інформації у паспорті);

копію свідоцтва про шлюб (якщо є);

копії свідоцтв про народження дітей (за наявності);

копії довідки про надання індивідуального податкового номера.

Повернуть чи ні: що буде з додатковими виплатами для військових у 2023 році

10 квітня депутати Верховної Ради розглядали законопроэкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення правового регулювання питань, пов'язаних із здійсненням заходів правового режиму військового стану" (№8312), та підтримали редагування про те, щоб знову доплачувати військовим суму у розмірі 30 тисяч гривень.

Виплати мали повернути не лише бійцям ЗСУ, а й поліцейським, і співробітникам Державної служби з надзвичайних ситуацій. Це не залежатиме від покладених на них завдань чи районів проходження служби.

Нагадаємо, 14 квітня представник президента у Верховній Раді та народний депутат України від партії "Слуга народу" Федір Веніславський заявив, що влада України зайнята пошуком додаткових джерел фінансування для повернення виплат у 30 тисяч гривень військовослужбовцям. Депутат згадав про те, що раніше було збільшено витрати на сектор оборони, що стало додатковим навантаженням на державний бюджет.

Тим часом народний депутат від "Голосу" Володимир Цабаль вважає, що таку поправку не можна зараз реалізувати — урізання зарплат держслужбовцям дозволить отримати лише 2% від необхідної для виплат військовим суми.

Нагадаємо також, що українські військові за одержані на фронті поранення можуть отримати грошові виплати. Фокус нещодавно розповідав про те, як захисникам отримати виплати від ста тисяч до мільйона гривень.