"Пропонують зрівнялівку": у Раді хочуть знову скасувати доплати військовим у 30 тис. грн

За словами нардепа Володимира Цабаля, несправедливо виплачувати однакові надбавки, незалежно від місця проходження служби. Крім того, за нинішніх умов це неможливо через брак грошей у бюджеті.

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У вівторок, 11 квітня, до Верховної Ради України було внесено проект постанови, який передбачає скасування рішення влади щодо повернення доплат військовослужбовцям у 30 тисяч гривень. Про це написав народний депутат України від партії "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

"Це саме той закон, де пройшла правка про повернення виплат та обмеження зарплат", — зазначив Железняк.

Нардеп також повідомив, що закон не може бути підписаний доти, доки постанова не буде розглянута в залі парламенту. Попри графік засідання Ради цього не станеться найближчими тижнями.

Ініціатором законопроекту є народний депутат із парламентської фракції "Голос" Володимир Цабаль.

Скасування закону про повернення виплат військовим: що каже ініціатор проекту

Народний депутат від "Голосу" Володимир Цабаль написав пост у Facebook, у якому розповів, чому, на його думку, 48-й виправлення до законопроекту № 8312 неможливо реалізувати за нинішніх умов.

За словами Цабаля, заявлене урізання заробітної плати держслужбовцям дозволить отримати лише 2% від необхідної для виплат військовим суми.

"У гіршому випадку міністерству оборони та МВС доведеться фінансувати цю "нестачу" в 98% у межах нинішніх витрат. Тобто фактично за рахунок військових, які на передовій, оскільки де брати решту 98% автори правки забули запропонувати", — заявив нардеп.

Володимир Цабаль також заявив, що для того, щоб "зекономлені" гроші були справді виплачені військовим, потрібно внести зміни до закону про бюджет 2023 р. у статті видатків кожного конкретного органу.

Крім того, нардеп вважає, що несправедливо виплачуватиме однакові надбавки незалежно від місця проходження служби.

"Автори пропонують "зрівнялівку". Тобто, щоб військові чи поліцейські, які несуть службу на Запоріжжі чи Херсонщині (неподалік лінії зіткнення), отримували таку ж надбавку, як працівник ДСНС на Закарпатті, військком у Чернівцях, або поліцейський на Франківщині", — Заявив Цабаль.

Як стверджує народний депутат, згадана поправка також порушує велику кількість зобов'язань України перед ЄС, МВФ та іншими донорами.

"Збільшувати фінансування сектору безпеки та оборони слід реальними діями, а не "на папері". Популізмом війну не виграти — тільки продумана фіскальна та бюджетна політика допоможе перемогти ворога", — сказав Володимир Цабаль.

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада проголосувала за повернення надбавок військовим, співробітникам ДСНС та поліцейським у розмірі 30 тисяч гривень. За законопроект №8312 проголосували 277 нардепів.

Ярослав Железняк прокоментував рішення Ради, заявивши, що в українському бюджеті немає 98% від суми, необхідної для виплат надбавок у розмірі 30 тисяч гривень згідно з поправкою до закону №8312. За словами нардепа, для реалізації ініціативи необхідно 12,7 млрд гривень на місяць.