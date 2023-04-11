"Предлагают уравниловку": в Раде хотят снова отменить доплаты военным в 30 тыс. грн

По словам нардепа Владимира Цабаля, несправедливо выплачивать одинаковые надбавки вне зависимости от места прохождения службы. Кроме того, в нынешних условиях это невозможно из-за нехватки денег в бюджете.

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Во вторник, 11 апреля, в Верховную Раду Украины был внесен проект постановления, предусматривающий отмену решения властей о возращения доплат военнослужащим в 30 тысяч гривен. Об этом написал народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

"Это именно тот закон, где прошла правка о возврате выплат и ограничении зарплат", — отметил Железняк.

Нардеп также сообщил, что закон не может быть подписан до тех пор, пока постановление не будет рассмотрено в зале парламента. Взирая на график заседания Совета, этого не случится в ближайшие недели.

Инициатором законопроекта является народный депутат из парламентской фракции "Голос" Владимир Цабаль.

Отмена закона о возврате выплат военным: что говорит инициатор проекта

Народный депутат от "Голоса" Владимир Цабаль написал пост в Facebook, в котором рассказал, почему, по его мнению, 48-й правку к законопроекту № 8312 невозможно реализовать в нынешних условиях.

По словам Цабаля, заявленное урезание заработной платы госслужащим позволит получить всего 2% от необходимой для выплат военным суммы.

"В худшем случае министерству обороны и МВД придется финансировать эту "недостачу" в 98% в пределах нынешних расходов. То есть фактически за счет военных, которые на передовой, поскольку, где брать остальные 98% авторы правки забыли предложить", — заявил нардеп.

Владимир Цабаль также заявил, что для того, чтобы "сэкономленные" деньги были действительно выплачены военным, нужно внести изменения в закон о бюджете 2023 г. в статье расходов каждого конкретного органа.

Кроме того, нардеп считает, что будет несправедливо выплачивать одинаковые надбавки вне зависимости от места прохождения службы.

"Авторы предлагают "уравниловку". То есть, чтобы военные или полицейские, которые несут службу на Запорожье или Херсонщине (недалеко от линии столкновения), получали такую же надбавку, как работник ГСЧС на Закарпатье, военком в Черновцах, или полицейский на Франковщине", — заявил Цабаль.

Как утверждает народный депутат, упомянутая поправка также нарушает большое количество обязательств Украины перед ЕС, МВФ и другими донорами.

"Увеличивать финансирование сектора безопасности и обороны следует реальными действиями, а не "на бумаге". Популизмом войну не выиграть – только продуманная фискальная и бюджетная политика поможет победить врага", — заключил Владимир Цабаль.

Напомним, что 11 апреля Верховная Рада проголосовала за возвращение надбавок военным, сотрудникам ГСЧС и полицейским в размере 30 тысяч гривен. За законопроект №8312 проголосовали 277 нардепов.

Ярослав Железняк прокомментировал решение Рады, заявив, что в украинском бюджете нет 98% от суммы, нужной для выплат надбавок в размере 30 тысяч гривен в соответствии с поправкой к закону №8312. По словам нардепа, для реализации инициативы необходимо 12,7 млрд гривен в месяц.