Доплаты военным в 30 тыс. грн: в бюджете нет 98% от необходимой суммы, — нардеп

По словам Ярослава Железняка, для того, чтобы выплачивать надбавки военным, необходимо тратить 12,7 млрд грн в месяц.

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В бюджете Украины нет 98% от суммы, необходимой для того, чтобы в течение года выплачивать военным надбавки в размере 30 тысяч гривен, как это предусмотрено в недавно принятом законе №8312. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

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Парламентарий утверждает, что в месяц государству необходимо выплачивать 12,7 млрд, что составляет 152,4 млрд грн в год.

"Ориентировочная экономия от ограничения зарплат "бюджетников" до 10 минималок: 2,7-3 млрд грн в год. То есть, для реального, а не на бумаге, обеспечения возврата выплат нужно еще около 149 млрд грн по году найти… или 98% от необходимой суммы", — резюмировал нардеп Железняк.

Верховная Рада вернула военным доплаты в 30 тысяч гривен

Напомним, 10 апреля нардеп Алексей Гончаренко Верховная Рада проголосовала за возвращение 30 тысяч гривен надбавок военным, а также за возвращение надбавок сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полицейским. Депутаты приняли законопроект №8312, которым предусмотрено, что дополнительные выплаты будут действовать до конца периода военного положения.

Также 10 апреля член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель Президента в парламенте Федор Вениславский рассказал, что в текущих обстоятельствах найти дополнительные средства будет непросто, однако государство приступит к работе в этой сфере. Также Вениславский отметил, что документ еще не подписал президент Украины.

Ранее в Силах безопасности и обороны сообщили, что с 1 февраля в Украине изменился подход к начислению заработных плат для бойцов ВСУ и Нацгвардии, которые находятся в тылу, теперь они будут получать меньше в зависимости от выполнемых задач и районов прохождения службы.