1 трлн грн в год: у Зеленского рассказали о нюансах возвращения выплат в 30 тыс. грн военным

По словам представителя президента в Верховной Раде, сначала нужно дождаться подписи главы государства. После этого власти приступят к поиску дополнительных источников финансирования.

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Для того, чтобы вернуть прежние выплаты украинским военнослужащим сначала нужно найти дополнительный источники финансирования государственного бюджета. Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель Президента в парламенте Федор Вениславский в комментарии "Укринформу".

Речь идет о том, чтобы вернуть ежемесячные выплаты в размере 30 тысяч гривен для украинских защитников, но сделать это будет не так просто.

"Сейчас очень сложно делать какие-либо прогнозы по реализации соответствующего решения. Оно принято и нуждается в подписи президента. Будем смотреть, какое решение примет президент. Было очень много дискуссий, когда мы отменяли эти выплаты. Вернуть их — это значит, что государство должно найти около 1 триллиона гривен в год", – сказал Федор Вениславский.

В текущих обстоятельствах найти дополнительные средства будет непросто, однако государство приступит к работе в этой сфере. При этом, как отметил член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, никто не выступает против этого решения.

Возвращение дополнительных выплат для военных: что известно

10 апреля во время рассмотрения законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию правового регулирования вопросов, связанных с осуществлением мер правового режима военного положения" (№8312), депутаты Верховной Рады поддержали правку о том, чтобы вновь доплачивать военным сумму в размере 30 тысяч гривен.

Кроме того, это относится не только к бойцам ВСУ, но и к полицейским, и к сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Это не будет зависеть от возложенных на них задач или районов прохождения службы.

Напомним, 1 февраля в Украине изменился подход к начислению заработных плат для бойцов ВСУ и Нацгвардии, которые находятся в тылу, теперь они будут получать меньше в зависимости от выполнемых задач и районов прохождения службы.