1 трлн грн на рік: у Зеленського розповіли про нюанси повернення виплат у 30 тис. грн військовим

За словами представника президента у Верховній Раді, спочатку треба дочекатися підпису глави держави. Після цього влада розпочне пошук додаткових джерел фінансування.

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Для того, щоб повернути колишні виплати українським військовослужбовцям, спочатку потрібно знайти додаткові джерела фінансування державного бюджету. Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник Президента у парламенті Федір Венiславський у коментарі "Укрінформу".

Йдеться про те, щоби повернути щомісячні виплати у розмірі 30 тисяч гривень для українських захисників, але зробити це буде не так просто.

"Зараз дуже складно робити якісь прогнози щодо реалізації відповідного рішення. Воно прийнято і потребує підпису президента. Дивитимемося, яке рішення ухвалить президент. Було дуже багато дискусій, коли ми скасовували ці виплати. Повернути їх — це означає, що держава повинна знайти близько 1 трильйона гривень на рік", – сказав Федір Веніславський.

У поточних обставинах знайти додаткові кошти буде непросто, проте держава розпочне роботу в цій сфері. При цьому, як зазначив член комітету ВР з питань національної безпеки, ніхто не виступає проти цього рішення.

Повернення додаткових виплат для військових: що відомо

10 квітня під час розгляду законопроекту "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення правового регулювання питань, пов'язаних із здійсненням заходів правового режиму військового стану" (№8312), депутати Верховної Ради підтримали редагування про те, щоб знову доплачувати військовим суму у розмірі 30 тисяч гривень.

Крім того, це стосується не лише бійців ЗСУ, а й поліцейських, і співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Це не залежатиме від покладених на них завдань чи районів проходження служби.

Нагадаємо, 1 лютого в Україні змінився підхід до нарахування заробітних плат для бійців ЗСУ та Нацгвардії, які перебувають у тилу, тепер вони отримуватимуть менше залежно від завдань і районів проходження служби, що виконуються.