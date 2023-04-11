Доплати військовим у 30 тис. грн: у бюджеті немає 98% від необхідної суми, — нардеп

За словами Ярослава Железняка, для того, щоб виплачувати надбавки військовим, необхідно витрачати 12,7 млрд грн на місяць.

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У бюджеті України немає 98% від суми, необхідної для того, щоб протягом року виплачувати військовим надбавки у розмірі 30 тисяч гривень, як це передбачено у нещодавно ухваленому законі №8312. Про це у вівторок, 11 квітня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

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Парламентарій стверджує, що за місяць державі необхідно виплачувати 12,7 млрд, що становить 152,4 млрд грн на рік.

"Орієнтовна економія від обмеження зарплат "бюджетників" до 10 мінімалок: 2,7-3 млрд грн на рік. Тобто для реального, а не на папері забезпечення повернення виплат потрібно ще близько 149 млрд грн за рік знайти… або 98% від необхідної суми", — резюмував нардеп Железняк.

Верховна Рада повернула військовим доплати у 30 тисяч гривень

Нагадаємо, 10 квітня нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що Верховна Рада проголосувала за повернення 30 тисяч гривень надбавок військовим, а також за повернення надбавок співробітникам Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліціянтам. Депутати ухвалили законопроєкт №8312, яким передбачено, що додаткові виплати діятимуть до кінця періоду воєнного стану.

Також 10 квітня член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник Президента у парламенті Федір Веніславський розповів, що за поточних обставин знайти додаткові кошти буде непросто, проте держава розпочне роботу в цій сфері. Також Веніславський зазначив, що документ ще не підписав президент України.

Раніше в Силах безпеки та оборони повідомили, що з 1 лютого в Україні змінився підхід до нарахування заробітних плат для бійців ЗСУ та Нацгвардії, які перебувають у тилу, тепер вони отримуватимуть менше залежно від завдань і районів проходження служби, що виконуються.