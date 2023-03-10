Від ста тисяч до мільйона: як пораненим військовим отримати грошові виплати

За словами юристки Анастасії Влоденкової, під час лікування за пораненими зберігається виплата грошового забезпечення та додаткової грошової винагороди в розмірі 100 тисяч гривень.

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Українські військові, які зазнали поранень, мають право на грошові виплати, але є нюанс. Про те, які кроки потрібно зробити, щоб отримати допомогу держави, розповіла юристка ГО "Принцип" Анастасія Володенкова.

За словами юристки, під час лікування за пораненими зберігається виплата грошового забезпечення та додаткової грошової винагороди у розмірі 100 тисяч гривень.

Однак якщо поранений військовий перебуває на реабілітації, він має право отримати ці гроші лише у разі тяжкого поранення.

"Під час лікування після поранення, пов'язаного із захистом держави, ви отримуватимете і грошове забезпечення, і 100 тисяч грн. А під час реабілітації 100 тисяч грн отримують лише ті, у кого поранення визнано важким", — пояснила юристка.

Виплати через поранення на фронті: як отримати та які умови потрібно виконати

Грошова виплата надходить на банківську картку власника щомісяця.

Для того, щоб отримати ці гроші, потрібно надати довідку з медичного закладу, в якому поранений військовий отримував медичну допомогу.

Якщо з моменту надходження в медичний заклад минуло 4 місяці, а лікування все ще триває, необхідно пройти військово-медичну експертизу й отримати відповідний документ, який дасть змогу продовжити виплату. Також потрібно буде виконати одну умову: протягом усіх 4-х місяців безперервно перебувати в стаціонарі.

Припинилася виплата щодо поранення військового: що робити

У разі, якщо виплата щодо отримання поранення припинилася, необхідно після проходження ВМК (військово-медичної комісії) написати рапорт на командування військової частини з вимогою виплатити компенсацію за період лікування. Якщо там на звернення не відреагують і виплата не поновиться, потрібно подати оскарження до Штабу оперативного командування, якому підпорядковується частина, а також до Міністерства оборони України чи Департаменту фінансів.

Військовий отримав поранення: на які додаткові виплати він має право

У такому разі військовий має право на матеріальну допомогу від військової частини, яка виплачується один раз на рік у розмірі місячного грошового забезпечення. Для її одержання необхідно подати рапорт командиру.

Анастасія Володенкова наголосила, що подавати такий документ своєму безпосередньому командиру потрібно одразу після виписки з лікарні.

Додаткова фінансова допомога виплачується лише у разі встановлення інвалідності чи відсотка втрати працездатності. Її розміри залежать від групи інвалідності та прожиткового мінімуму.

У 2023 році військові, яким через поранення було присвоєно інвалідність, мають право на такі виплати від держави:

1 група інвалідності – 1073600 грн;

2 група інвалідності – 805 200 грн.;

3 група інвалідності – 671000 грн.

Нагадаємо, 8 березня стало відомо, що ООН відновлює виплати 6600 грн українцям. Міжнародні організації в Україні знову починають приймати заявки про грошові виплати для ВПО та осіб, які постраждали від війни.

Крім того, на початку лютого у Міноборони України роз'яснили порядок отримання 30 та 100 тисяч гривень. За словами заступниці міністра Ганни Маляр, військовослужбовці, які займаються підвозом палива та продуктів до лінії розмежування, отримуватимуть виплати пропорційно до часу виконання таких завдань.