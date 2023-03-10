От ста тысяч до миллиона: как раненым военным получить денежные выплаты

По словам юриста Анастасии Влоденковой, во время лечения за ранеными сохраняется выплата денежного довольствия и дополнительного денежного вознаграждения в размере 100 тысяч гривен.

Related video

Украинские военные, которые получили ранения, имеют право на денежные выплаты, но есть нюанс. О том, какие шаги нужно предпринять, чтоб получить помощь государства, рассказала юриста ОО "Принцип" Анастасия Володенкова.

По словам юриста, во время лечения за ранеными сохраняется выплата денежного довольствия и дополнительного денежного вознаграждения в размере 100 тысяч гривен.

Однако если раненый военный находится на реабилитации, он имеет право получить эти деньги только в случае тяжелого ранения.

"Во время лечения после ранения, связанного с защитой государства, вы будете получать и денежное довольствие, и 100 тысяч грн. А во время реабилитации 100 тысяч грн получают только те, у кого ранение признано тяжелым", — объяснила юрист.

Выплаты из-за ранения на фронте: как получить и какие условия нужно выполнить

Денежная выплата приходит на банковскую карту владельца ежемесячно.

Для того, чтоб получить эти деньги, необходимо предоставить справку из медицинского учреждения, в котором раненый военный получал медицинскую помощь.

Если с момента поступления в медицинское учреждение прошло 4 месяца, а лечение все еще продолжается, необходимо пройти военно-медицинскую экспертизу и получить соответствущий документ, который позволит продлить выплату. Также нужно будет выполнить одно условие: на протяжении всех 4-х месяцев непрерывно находиться в стационаре.

Прекратилась выплата по поводу ранения военного: что делать

В том случае, если выплата по поводу получения ранения прекратилась, необходимо после прохождения ВМК (военно-медицинской комиссии) написать рапорт на командование воинской части с требованием выплатить компенсацию за весь период лечения. Если там на обращение не среагируют и выплата не возобновиться, нужно подать обжалование в Штаб оперативного командования, которому подчиняется часть, а также в Министерство обороны Украины или Департамента финансов.

Военный получил ранение: на какие дополнительные выплаты он имеет право

В таком случае военный имеет право на материальную помощь от воинской части, которая выплачивается один раз в год в размере месячного денежного довольствия. Для ее получения необходимо подать рапорт командиру.

Анастасия Володенкова подчеркнула, что подавать такой документ своему непосредственному командиру нужно сразу после выписки из больницы.

Дополнительная финансовая помощь выплачивается только в случае установления инвалидности или процента потери трудоспособности. Ее размеры зависят от группы инвалидности и прожиточного минимума.

В 2023 году военные, которым из-за ранения была присвоена инвалидность, имеют право на такие выплаты от государства:

1 группа инвалидности – 1 073 600 грн;

2 группа инвалидности – 805 200 грн;

3 группа инвалидности – 671 000 грн.

Напомним, 8 марта стало известно, что ООН возобновляет выплаты 6600 грн украинцам. Международные организации в Украине снова начинают принимать заявки о денежных выплатах для ВПЛ и лиц, пострадавших от войны.

Кроме того, в начале февраля в Минобороны Украины разъяснили порядок получения 30 и 100 тысяч гривен. По словам замминистра Анны Маляр, военнослужащие, занимающиеся подвозом топлива и продуктов к линии разграничения, будут получать выплаты пропорционально времени выполнения таких задач.