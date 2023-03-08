ООН возобновляет выплаты 6600 грн украинцам: кто и как может подать заявку

Международные организации в Украине снова начинают принимать заявки о денежных выплатах для ВПЛ и лиц, пострадавших от войны. Рассказываем, как и кто может подать заявки на получение выплат от ООН в 2023 году.

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Международная организация ООН с 9 января 2023 возобновила работу пунктов регистрации БФ "Право на защиту" по сбору данных на получение помощи для уязвимых категорий населения Украины. Пострадавшие от военной агрессии украинцы могут подать заявку на получение денежной помощи в размере до 6600 грн на человека.

Подать заявку могут не только вынужденно перемещенные лица, но и пострадавшие от военных действий в определенных регионах, а также вернувшиеся к своему постоянному месту жительства (в частности, и из-за границы) украинцы.

Кто имеет право подавать заявку на получение денежной помощи:

семьи, которые ранее не получали помощь от международных организаций;

семьи, доход которых не превышает 5400 грн на человека;

вынужденно перемещенные лица с 24 февраля 2022;

украинцы, которые не перемещались после 24 февраля 2022 года, но пострадали от военных действий, в таких областях: Днепропетровская, Полтавская, Одесская, Запорожская, Кировоградская, Черкасская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Николаевская;

украинцы, которые вернулись домой после вынужденного перемещения в другую область/страну после вынужденного выезда за границу с 24 февраля 2022 года.

Каждая из вышеперечисленных категорий лиц должна также отвечать дополнительным требованиям.

Обращаться за помощью могут:

семьи, имеющие только одного родителя (отеца или мать) с одним или несколькими детьми в возрасте до 18 лет или с пожилыми лицами (от 55 лет и старше);

семьи, которые возглавляет один одинокий/несколько одиноких пожилых лиц (55 лет и старше) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;

семьи с одним или несколькими лицами с особыми потребностями. А именно имеющие: инвалидность, хронические заболевания. Список не ограничивается только этими критериями особых потребностей;

приемные семьи, опекающие детей без сопровождения и детей, которые были разлучены в военное время с родителями (требуется документальное подтверждение).

Денежная помощь от УВКБ ООН – это единоразовая выплата в размере 2220 гривен ежемесячно на человека в течение 3 месяцев.

В ведомстве указали действующие в разных регионах адреса пунктов сбора данных и подчеркнули, что списки будут дополняться по мере открытия новых пунктов регистрации.

Напомним, 2 марта Норвежская организация по делам беженцев анонсировала прием заявок на выплату финансовой помощи гражданам со статусом ВПЛ и пострадавшим от войны украинцам.

Ранее Фокус писал, что семьям в Черкассах, дети у которых родились с 1 января 2023 года, будут выплачивать 25 тысяч грн единовременной материальной помощи.