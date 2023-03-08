ООН відновлює виплати 6600 грн українцям: хто та як може подати заявку

Міжнародні організації в Україні знову починають приймати заявки про грошові виплати для ВПО та осіб, які постраждали від війни. Розповідаємо як і хто може подати заявки на отримання виплат від ООН у 2023 році.

Related video

Міжнародна організація ООН з 9 січня 2023 року відновила роботу пунктів реєстрації БФ "Право на захист" зі збору даних на отримання допомоги для вразливих категорій населення України. Постраждалі від військової агресії українці можуть подати заявку на отримання грошової допомоги у розмірі до 6600 грн. на особу.

Подати заявку можуть не лише вимушено переміщені особи, а й постраждалі від військових дій у певних регіонах, а також українці, які повернулися до свого постійного місця проживання (зокрема, і з-за кордону).

Хто має право подавати заявку на отримання грошової допомоги:

сім'ї, які раніше не отримували допомоги від міжнародних організацій;

сім'ї, дохід яких не перевищує 5400 грн. на особу;

вимушено переміщені особи з 24 лютого 2022 року;

українці, які не переміщалися після 24 лютого 2022 року, але постраждали від військових дій у таких областях: Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська;

українці, які повернулися додому після вимушеного переміщення в іншу область/країну після вимушеного виїзду за кордон із 24 лютого 2022 року.

Кожна з перелічених вище категорій осіб повинна також відповідати додатковим вимогам.

Звертатися за допомогою можуть:

сім'ї, які мають лише одного з батьків (батька або мати) з одним або декількома дітьми віком до 18 років або з літніми особами (від 55 років і старше);

сім'ї, які очолює один одинокий/кілька одиноких осіб похилого віку (55 років і старше) або літня людина з однією дитиною або кількома дітьми віком до 18 років;

сім'ї з однією або декількома особами з особливими потребами. А саме такі, що мають: інвалідність, хронічні захворювання. Список не обмежується лише цими критеріями особливих потреб;

прийомні сім'ї, які опікуються дітей без супроводу та дітей, які були розлучені у воєнний час з батьками (потрібне документальне підтвердження).

Грошова допомога від УВКБ ООН — це одноразова виплата у розмірі 2220 гривень щомісяця на особу протягом 3 місяців.

У відомстві вказали адреси пунктів збору даних, що діють у різних регіонах, і підкреслили, що списки доповнюватимуться в міру відкриття нових пунктів реєстрації.

Нагадаємо, 2 березня Норвезька організація у справах біженців анонсувала прийом заявок на виплату фінансової допомоги громадянам зі статусом ВПО та потерпілим від війни українцям.

Раніше Фокус писав, що сім'ям у Черкасах, діти яких народилися з 1 січня 2023 року, виплачуватимуть 25 тисяч грн одноразової матеріальної допомоги.