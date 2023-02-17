Українцям виплатять 25 тисяч гривень одноразової допомоги: хто може претендувати

В одному з міст України затвердили порядок надання одноразової грошової допомоги в разі народження дитини сім'ям, діти яких народилися з 1 січня 2023 року.

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В Україні виплачуватимуть 25 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги батькам новонароджених. Про це повідомив мер Черкас Анатолій Бондаренко.

Кому саме виплачуватимуть гроші

Отримати виплати зможуть лише ті батьки, які зареєстровані в Черкасах і подали документи не пізніше ніж через пів року після народження дитини.

Які необхідні документи, щоб виплатили матеріальну допомогу

За інформацією Анатолія Бондаренка, батьки новонароджених мають зібрати такий пакет документів:

заява одного з батьків дитини, опікуна, усиновлювача, з ким постійно проживає дитина;

копія документа, що засвідчує особу батька або матері новонародженого, опікуна, усиновлювача й документи, що підтверджують місце реєстрації (з поданням оригіналу);

довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копія свідоцтва про народження дитини (й оригінал);

реквізити банківського рахунку одного з дорослих, опікуна, усиновлювача;

копія рішення про усиновлення або встановлення опіки (для опікунів чи усиновлювачів) (із оригіналом);

документи, що підтверджують факт постійного проживання в Черкасах (наприклад, довідка з навчального закладу чи з місця роботи);

копія акта огляду медико-соціальної експертної комісії (МСЕК)/посвідчення особи з інвалідністю (для громадян із інвалідністю).

Де реєструватися

Щоб оформити виплати, усі документи потрібно принести в Департамент соціальної політики Черкаської міської ради. Також, крім виплати 25 тисяч гривень, деяким громадянам міста будуть видавати "Пакет малюка". А саме:

самотнім матерям;

малозабезпеченим сім'ям, які перебувають на обліку в Департаменті соціальної політики;

багатодітним сім'ям;

сім'ям вимушених переселенців;

громадянам із інвалідністю.

Скільки платить держава за народження дитини у 2023 році

Попри війну та важку ситуацію в економічній сфері держава, як повідомляється на сайті Міністерства соціальної політики, продовжуватиме фінансово підтримувати українські родини. Отже, виплати за народження дитини у 2023 році становитимуть:

одноразово — 41 тисяча 280 гривень, але 10 тисяч 320 гривень виплачується одразу;

решта суми — раз на місяць по 860 гривень протягом трьох років.

Раніше Фокус розповідав, що з 16 лютого 2023 року українцям-ветеранам із інвалідністю І-ІІ групи почнуть виплачувати грошову допомогу від Міністерства ветеранів і Червоного Хреста. Розмір виплат становитиме 16 тисяч гривень.

Також нагадаємо, що благодійна організація 1K з Нью-Йорка оголосила про надання допомоги в 1 тис. доларів українцям, які постраждали від війни. Подати заявку на виплату може будь-яка українська родина, яка перебуває в країні, так і виїхала з неї як біженці.