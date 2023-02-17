Украинцам выплатят 25 тысяч гривен единоразовой помощи: кто может претендовать

В одном из городов Украины утвердили порядок предоставления единовременного денежного пособия при рождении ребенка семьям, дети у которых родились с 1 января 2023 года.

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В Украине будут выплачивать 25 тысяч гривен единовременной материальной помощи родителям новорожденных. Об этом сообщил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

Кому именно будут выплачивать деньги

Получить выплаты смогут только те родители, которые зарегистрированы в Черкассах и подали документы не позднее чем через полгода после рождения ребенка.

Какие нужны документы, чтобы выплатили материальную помощь

По информации Анатолия Бондаренко, родители новорожденных должны собрать следующий пакет документов:

заявление одного из родителей ребенка, опекуна, усыновителя, с которым постоянно проживает ребенок;

копия документа, удостоверяющего личность отца или матери новорожденного, опекуна, усыновителя и документы, подтверждающие место регистрации (с предъявлением оригинала);

справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика получателя;

копия свидетельства рождения ребенка (и оригинал);

реквизиты банковского счета одного из взрослых, опекуна, усыновителя;

копия решения об усыновлении или установлении опеки (для опекунов или усыновителей) (с оригиналом);

документы, подтверждающие факт постоянного проживания в Черкассах (например, справка из учебного заведения или с места работы);

копия акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК)/удостоверение личности с инвалидностью (для граждан с инвалидностью).

Где регистрироваться

Чтобы оформить выплаты, все документы нужно принести в Департамент социальной политики Черкасского городского совета. Также кроме выплаты 25 тысяч гривен некоторым гражданам города будут выдавать "Пакет малыша". А именно:

одиноким матерям;

малообеспеченным семьям, которые состоят на учете в Департаменте социальной политики;

многодетным семьям;

семьям вынужденных переселенцев;

гражданам с инвалидностью.

Сколько платит государство за рождение ребенка в 2023 году

Несмотря на войну и тяжелую ситуацию в экономической сфере, государство, как сообщается на сайте Министерства социальной политики, продолжить финансово поддерживать украинские семьи. Таким образом, выплаты за рождение ребенка в 2023 году составят:

единоразово – 41 тысяча 280 гривен, но 10 тысяч 320 гривен выплачивается сразу;

остальная сумма — раз в месяц по 860 гривен, в течение трех лет.

Ранее Фокус рассказывал, что с 16 февраля 2023 года украинцам-ветеранам с инвалидностью I-II группы начнут выплачивать денежную помощь от Министерства ветеранов и Красного Креста. Размер выплат составит 16 тысяч гривен.

Также напомним, что благотворительная организация 1K из Нью-Йорка объявила о предоставлении помощи в 1 тыс. долларов пострадавшим от войны украинцам. Подать заявку на выплату может любая украинская семья, как находящаяся в стране, так и выехавшая из нее в качестве беженцев.