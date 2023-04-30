Некоторым украинцам разрешили получать зарплату вместо военных: что нужно знать

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило о возможности переоформить зарплаты военнослужащих на их родных. Фокус рассказывает, в каком случае это можно сделать.

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Семьи украинских защитников могут переоформить на себя выплату их зарплат, если подтвердится факт исчезновения военнослужащего. В Минреинтеграции разработали специальный алгоритм, сообщает пресс-служба ведомства.

Как переоформить выплаты

"Чтобы оформить денежное обеспечение пропавшего без вести военнослужащего, родным необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальную поддержку", — сказано в сообщении.

По информации специалистов, бланк заявления можно получить непосредственно в военкомате или у регионального координатора Уполномоченного по пропавшим без вести.

В территориальном центре также нужно будет предоставить такие документы:

копии страниц паспорта всех совершеннолетних членов семьи ( с фамилией, именем, отчеством и местом регистрации);

справку о регистрации места проживания (нахождения) членов семьи (при отсутствии такой информации в паспорте);

копию свидетельства о браке (если есть);

копии свидетельств о рождении детей (при наличии);

копии справки о присвоении индивидуального налогового номера.

Вернут или нет: что будет с дополнительными выплатами для военных в 2023 году

10 апреля депутаты Верховной Рады рассматривали законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию правового регулирования вопросов, связанных с осуществлением мер правового режима военного положения" (№8312), и поддержали правку о том, чтобы вновь доплачивать военным сумму в размере 30 тысяч гривен.

Выплаты должны были вернуть не только к бойцам ВСУ, но и к полицейским, и к сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Это не будет зависеть от возложенных на них задач или районов прохождения службы.

Напомним, 14 апреля представитель президента в Верховной Раде и народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что власти Украины заняты поиском дополнительных источников финансирования для возвращения выплат в 30 тысяч гривен военнослужащим. Депутат упомянул о том, что ранее были увеличены расходы на сектор обороны, что стало дополнительной нагрузкой на государственный бюджет.

Тем временем народный депутат от "Голоса" Владимир Цабаль считает, что такую поправку нельзя сейчас реализовать — урезка зарплат госслужащим позволит получить только 2% от необходимой для выплат военным суммы.

Напомним также, что украинские военные за полученные на фронте ранения могут получить денежные выплаты. Фокус недавно рассказывал о том, как защитникам добиться выплаты от ста тысяч до миллиона гривен.