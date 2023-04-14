"Ищем возможные источники": нардеп опроверг отмену выплат военным в 30 тысяч грн (видео)

По словам представителя президента в Верховной Раде Федора Вениславского, для возвращения военнослужащим надбавок в 30 тысяч нужны десятки, если не сотни миллиардов гривен.

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Власти Украины заняты поиском дополнительных источников финансирования для возвращения выплат в 30 тысяч гривен военнослужащим, полицейским и спасателям. Об этом сказал представитель президента в Верховной Раде и народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Федор Вениславский в эфире Радио NV.

По словам нардепа, чтобы реализовать ранее принятую поправку о возвращении набавок, необходимо 10-100 млрд дополнительных средств из государственного бюджета в год.

"К большому сожалению, это действительно определенный политический популизм", — прокомментировал Вениславский решение Верховной Рады о возвращении выплат.

Депутат упомянул о том, что ранее были увеличены расходы на сектор обороны, что стало дополнительной нагрузкой на государственный бюджет. Он также отметил, что лично поддержал поправку о выплатах в 30 тысяч гривен.

"Весь зал проголосовал за акт популизма", — констатировал народный депутат.

Федор Вениславский о выплатах военнослужащим

Вениславский сказал, что пока не может спрогнозировать, как дальше будет реализоваться процесс возврата выплат. По его словам, в правительстве сейчас идут дискуссии о том, где взять дополнительные средства.

"Я не готов однозначно говорить об отклонении этой поправки. Решение будет принимать зал. Повторюсь, мы сейчас ищем возможные источники покрытия этих расходов", – заключил нардеп.

Возвращение выплат в 30 тысяч гривен: что известно

В понедельник, 10 апреля, Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект №8312, предусматривающий возвращение надбавок военным, а также сотрудникам ГСЧС и полиции. Народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что дополнительные средства будут выплачиваться до окончания венного положения в стране.

При этом Федор Вениславский уточнил, что для реализации данного решения сначала нужно найти дополнительный источники финансирования. Нардеп отметил, что это будет непросто.

Во вторник, 11 апреля, нардеп от "Голоса" Владимир Цабаль внес в Верховную Раду Украины проект постановления об отмене действия законопроекта, предусматривающего возращение доплат в 30 тысяч гривен.

Цабаль заявил, что несправедливо выплачивать одинаковые надбавки вне зависимости от места прохождения службы. Кроме того, сейчас это решение невозможно реализовать из-за нехватки денег в бюджете.

Глава Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью от 12 апреля сообщил, что упомянутая поправка не гарантирует возвращения надбавок в 30 тысяч гривен. По его словам, военнослужащим вернут выплаты, когда найдут источник наполнения бюджета.