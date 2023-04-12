"Найдем деньги – вернем доплаты", – Гетманцев о надбавке военным 30 тысяч гривен (видео)

Глава налогового комитета Рады подсчитал, что если уменьшить заработные платы топ-чиновникам до 67 тысяч гривен, получится сэкономить всего 2,5 млрд гривен. Некоторым высокопоставленным госработникам до сих пор ежемесячно платят миллионы гривен.

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Поправка к закону, которую приняла Верховная Радой Украины для возврата военным надбавки 30 тысяч гривен, не гарантирует ее выплату. Об этом сказал 12 апреля народный депутат Украины от "Слуги народа", глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью "Радіо Свобода".

Гетманцев объяснил, что автор поправки к законопроекту №8312 депутат Дмитрий Разумков предлагает увеличить расходы на армию, не указывая фактический источник, за счет которого это удастся сделать.

По словам главы комитета, Разумков предусмотрел расходы бюджета на 154 млрд гривен, а компенсаторов за счет сокращения заработных плат госслужащим до 67 тыс. гривен он насчитал всего на 2,5 млрд.

"154 и 2,5. Вы понимаете, что это безумная разница между средствами? 98% от того, что он предложил, необходимо где-то взять", – сказал Гетманцев.

Дополнительные выплаты военным вернут, когда найдут источник наполнения бюджета, продолжил он.

"Я хочу увидеть от него (Разумкова) расчеты. Хочу увидеть от министра финансов расчеты по выполнению этой поправки. Если соответствующие источники есть, если они найдутся, безусловно, обязательно мы поддержим", — заключил глава комитета.

Вернут ли 30 тысяч гривен военным в Украине: суть вопроса

Разумков в колонке для "Украинской правды" от 11 апреля указывал, что на прямые вопросы депутатов правительственные чиновники говорили, что есть средства в бюджете для доплат военным.

"Поэтому решение Минобороны снять доплаты было неожиданным для всех. Одним из дополнительных источников финансирования предлагалось ограничение зарплат для топ-чиновников в 67 тысяч. Это обычная оплата для них в условиях полномасштабной войны", — отмечал политик.

Разумков призывал государство не экономить на зарплате Фото: ВСУ

По подсчетам Разумкова, некоторые высокопоставленные украинские чиновники получают сотни тысяч, а иногда и миллионы гривен зарплат.

"Это неадекватно много и с экономической, и социальной точки зрения. Военные, безусловно, сражаются за страну, а не за деньги. Но это не значит, что на их зарплате государство может экономить. Если сейчас кто-то должен затянуть пояса, то это точно не защитники", — резюмировал он.

Народный депутат от "Голоса" Владимир Цабаль считает, что такую поправку нельзя сейчас реализовать — урезка зарплат госслужащим позволит получить только 2% от необходимой для выплат военным суммы.

По его мнению, авторы предлагают "уравниловку". Военные или полицейские в Запорожье или на Херсонщине будут получать такую же надбавку, как работник ГСЧС на Закарпатье, военком в Черновцах, или полицейский на Франковщине, пояснил политик.

Напомним, что 11 апреля Верховная Рада проголосовала за возвращение надбавок военным, сотрудникам ГСЧС и полицейским в размере 30 тысяч гривен. За законопроект №8312 проголосовали 277 нардепов.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в парламенте Федор Вениславский 10 апреля говорил, что государству надо найти около 1 триллиона гривен в год на доплаты военным в размере 30 тысяч гривен.