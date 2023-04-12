"Знайдемо гроші – повернемо доплати", – Гетманцев про надбавку військовим у 30 тисяч гривень (відео)

Голова податкового комітету Ради підрахував, що якщо зменшити заробітні плати топчиновникам до 67 тисяч гривень, вдасться заощадити лише 2,5 млрд гривень. Деяким високопоставленим держпрацівникам досі щомісяця платять мільйони гривень.

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Поправка до закону, яку ухвалила Верховна Рада України для повернення військовим надбавки 30 тисяч гривень, не гарантує виплат. Про це сказав 12 квітня народний депутат України від "Слуги народу", голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю Радіо Свобода.

Гетьманцев пояснив, що автор поправки до законопроєкту №8312 депутат Дмитро Разумков пропонує збільшити витрати на армію, не вказуючи фактичне джерело, за кошти якого це вдасться зробити.

За словами голови комітету, Разумков передбачив витрати бюджету на 154 млрд гривень, а компенсаторів шляхом скорочення заробітних плат держслужбовцям до 67 тис. гривень він нарахував лише на 2,5 млрд.

"154 та 2,5. Ви розумієте, що це шалена різниця між коштами? 98% від того, що він запропонував, необхідно десь взяти", – сказав Гетманцев.

Додаткові виплати військовим повернуть, коли знайдуть джерело поповнення бюджету, продовжив він.

"Я хочу побачити від нього (Разумкова) розрахунки. Хочу побачити від міністра фінансів розрахунки щодо виконання цієї поправки. Якщо відповідні джерела є, якщо вони знайдуться, безумовно, обов'язково ми підтримаємо", — сказав глава комітету.

Чи повернуть 30 тисяч гривень військовим в Україні: суть питання

Разумков у колонці для "Української правди" від 11 квітня вказував, що на прямі питання депутатів урядовці говорили, що є кошти в бюджеті для доплат військовим.

"Тому рішення Міноборони зняти доплати було несподіваним для всіх. Одним із додаткових джерел фінансування пропонувалося обмеження зарплат для топчиновників у 67 тисяч. Це звичайна оплата для них в умовах повномасштабної війни", — зазначав політик.

Разумков закликав державу не економити на зарплаті військовим Фото: ЗСУ

За підрахунками Разумкова, деякі високопосадовці отримують сотні тисяч, а іноді й мільйони гривень зарплат.

"Це неадекватно багато і з економічного, і соціального погляду. Військові, безумовно, борються за країну, не за гроші. Але це не означає, що на їхній зарплаті держава може економити. Якщо зараз хтось має затягнути паски, то це точно не захисники", — резюмував він.

Народний депутат від "Голосу" Володимир Цабаль вважає, що таку поправку не можна зараз реалізувати — урізання зарплат держслужбовцям дозволить отримати лише 2% від необхідної для виплат військовим суми.

На його думку, автори пропонують "зрівнялівку". Військові чи поліцейські у Запоріжжі, чи у Херсонщині отримуватимуть таку ж надбавку, як працівник ДСНС на Закарпатті, військком у Чернівцях, або поліцейський на Франківщині, пояснив політик.

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада проголосувала за повернення надбавок військовим, співробітникам ДСНС та поліцейським у розмірі 30 тисяч гривень. За законопроєкт №8312 проголосували 277 нардепів.

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у парламенті Федір Веніславський 10 квітня говорив, що державі треба знайти близько 1 трильйона гривень на рік на доплати військовим у розмірі 30 тисяч гривень.