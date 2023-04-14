"Шукаємо можливі джерела": нардеп спростував скасування виплат військовим у 30 тисяч грн (відео)

За словами представника президента у Верховній Раді Федора Веніславського, для повернення військовослужбовцям надбавок у 30 тисяч потрібні десятки, якщо не сотні мільярдів гривень.

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Влада України зайнята пошуком додаткових джерел фінансування для повернення виплат у 30 тисяч гривень військовослужбовцям, поліцейським і рятувальникам. Про це сказав представник президента у Верховній Раді й народний депутат України від партії "Слуга народу" Федір Веніславський в ефірі Радіо NV.

За словами нардепа, щоб реалізувати раніше ухвалену поправку щодо повернення набавок, необхідно 10-100 млрд додаткових коштів із державного бюджету на рік.

"На превеликий жаль, це справді певний політичний популізм", — прокоментував Веніславський рішення Верховної Ради про повернення виплат.

Депутат згадав про те, що раніше було збільшено витрати на сектор оборони, що стало додатковим навантаженням на державний бюджет. Він також зазначив, що особисто підтримав поправку про виплати 30 тисяч гривень.

"Весь зал проголосував за акт популізму", — констатував народний депутат.

Федір Веніславський про виплати військовослужбовцям

Веніславський сказав, що поки що не може спрогнозувати, як далі реалізуватиметься процес повернення виплат. За його словами, в уряді зараз точаться дискусії про те, де взяти додаткові кошти.

"Я не готовий однозначно говорити про відхилення цієї поправки. Рішення ухвалюватиме зал. Повторюся, ми зараз шукаємо можливі джерела покриття цих витрат", — сказав нардеп.

Повернення виплат 30 тисяч гривень: що відомо

У понеділок, 10 квітня, Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт №8312, який передбачає повернення надбавок військовим, а також співробітникам ДСНС і поліції. Народний депутат України від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що додаткові кошти виплачуватимуть до закінчення воєнного стану в країні.

Водночас Федір Веніславський уточнив, що для реалізації цього рішення спочатку потрібно знайти додаткові джерела фінансування. Нардеп зазначив, що це буде непросто.

У вівторок, 11 квітня, нардеп від "Голосу" Володимир Цабаль вніс до Верховної Ради України проєкт постанови про відміну законопроєкту, що передбачає повернення доплат у розмірі 30 тисяч гривень.

Цабаль заявив, що несправедливо виплачувати однакові надбавки, незалежно від місця проходження служби. Крім того, зараз це рішення неможливо реалізувати через брак грошей у бюджеті.

Голова Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю від 12 квітня повідомив, що згадана поправка не гарантує повернення надбавок у 30 тисяч гривень. За його словами, військовослужбовцям повернуть виплати, коли знайдуть джерело наповнення бюджету.