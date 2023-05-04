Емісії не буде. В НБУ не вмикатимуть друкарський верстат заради виплат військовим по 30 тисяч

На повернення усім військовим раніше скасованої надбавки в 30 тис. грн в місяць в держбюджеті кошти не передбачені. В Нацбанку пояснили, що й надалі уникатимуть емісійного фінансування дефіциту держбюджету й закликали ретельно прораховувати всі рішення щодо збільшення бюджетних видатків з урахуванням реалістичних джерел їх покриття.

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Скасування надбавки в 30 тис. грн для усіх військових постановою уряду від 20 січня 2023 року №43, й послідуюче поновлення виплат шляхом внесення поправки до законопроєкту №8312 у квітні 2023 року викликало широкий резонанс у суспільстві. Фокус у своєму новому огляді "30 тисяч військовим. Чи відновлять скасовані виплати й де візьмуть гроші" приходить до висновку, що захисникам не задіяним безпосередньо у бойових діях поки не варто сподіватися на повернення додаткових виплат.

Нагадаємо історію питання. Надбавку в 30 тис. грн на період воєнного часу ввели постановою КМУ №168 від 28 лютого 2022 року. Гліб Вишлінський, виконавчий директор ЦЕС в коментарі Фокусу уточнює, що це потребувало біля 50 млрд грн додаткових бюджетних витрат на місяць, але на початку повномасштабної війни ніхто не думав про розрахунки.

Як пояснюють співрозмовники Фокусу скасування надбавки постановою уряду викликане дефіцитом коштів в державному бюджеті. Проте в поправці депутата Дмитра Разумкова до законопроєкту №8312, яка має повернути військовим втрачені 30 тис. грн, джерела фінансування відповідних бюджетних витрат не окреслені.

Тобто, правка передбачає, що на час дії воєнного стану зарплати держслужбовців та працівників держпідприємств мають не перевищувати десять мінімальних зарплат (67 тис. грн), а заощаджені на обмеженні доходів чиновників кошти спрямовуватимуться на доплати військовим.

Як пояснив в коментарі Фокусу Гліб Вишлінський, обмеження зарплат в держсекторі покриває лише 2% додаткових витрат на виплату надбавок в 30 тис. грн усім військовим тоді як інші 98% доведеться "надрукувати" або знайти інші джерела фінансування. Мова йде про емісійне фінансування дефіциту держбюджету, до якого Нацбанк був змушений вдаватися в 2022 році шляхом викупу державних облігацій. За рік обсяг такої емісії сягнув 400 млрд грн.

Нацбанк вже п'ять місяців уникає емісійного фінансування дефіциту держбюджету Фото: "Укрінформ"

Але у відповідь на запит Фокусу в Нацбанку підтвердили, що в 2023 році й надалі уникатимуть цієї практики.

"Національний банк є прихильником неемісійного фінансування потреб бюджету заради зменшення ризиків для макрофінансової стабільності України", — заявляють в НБУ. У регулятора нагадують, що вже п'ять місяців поспіль завдяки спільними зусиллями Нацбанку і Міністерства фінансів Україні вдається забезпечувати беземісійне фінансування видатків на оборону. В результаті цих дій стійкість валютного ринку посилилася, а інфляція стабільно знижується. Тобто, уникнення емісійного фінансування стає передумовою для захисту доходів громадян, у тому числі — захисників, від інфляційного знецінення.

"Потрібно ретельно прораховувати та економічно вивіряти всі рішення щодо збільшення бюджетних видатків з урахуванням наявності реалістичних джерел їх покриття, адже рішення, що ставлять під загрозу макрофінансову стабільність – загрожують не лише загальній стійкості економіки, а й обороноздатності України", — у відповідь на запит Фокусу прокоментували в Нацбанку ситуацію навколо повернення надбавки військовим.

Раніше Фокус повідомляв, що найвище військове командування України звернулося до Верховної Ради з проханням відкласти розгляд законопроєкту №8312 про повернення доплат в 30 тис. грн усім військовим. В зверненні йде мова про те, що необхідно зібрати робочу групу з представниками Верховної Ради, Кабміну, Генштабу ЗСУ й до кінця травня 2023 року разом розробити законопроєкт, який врегулює питання оплати праці військовослужбовців.

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