Верховная Рада готовит законопроект о зарплатах военным и премии за наступление

Парламентарии готовят введение дополнительного вознаграждения, в том числе стимулирующие выплаты для проведения наступления, а срочники получат зарплаты до уровня не ниже минимального в Украине.

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В Верховной Раде провели встречу народные депутаты и организовали рабочую группу относительно новых законопроектов по зарплатам военным, а также дополнительное вознаграждение, которое планируется за проведение наступления. В пресс-службе парламента 8 мая сообщили подробности.

Участники соответствующего мероприятия обсудили процесс унификации оплаты труда бойцов всех структур сил обороны. Комплекс вопросов касается введения единого стандарта денежного довольствия. Речь идет о таких инициативах:

введение дополнительного вознаграждения, в частности, стимулирующие выплаты для проведения наступления;

повышение зарплат инструкторам;

повышение зарплат военнослужащим срочной службы до уровня ниже минимальной зарплаты;

унификации заработных плат военных всех структур Сил обороны Украины;

повышение стипендии курсантам военных учебных заведений уровня стипендий гражданских вузов.

Украинские парламентарии намерены урегулировать вопрос регистрации транспортных средств в войсках. Это касается автомобилей с правым расположением руля и упростить процедуру их списания.

Напомним, 30 апреля в Кабмине заявили, что некоторым украинским гражданам разрешили получать зарплату вместо военных. Переоформить на себя выплату их зарплат могут семьи украинских защитников, если подтвердится факт исчезновения военнослужащего. По информации специалистов, бланк заявления можно получить непосредственно в территориальном центре комплектования и социальной поддержки или у регионального координатора Уполномоченного по пропавшим без вести.

Также 4 мая стало известно, что в НБУ не будут включать печатный станок для выплат военным по 30 тысяч гривен. В Нацбанке объяснили, что и дальше будут избегать эмиссионного финансирования дефицита госбюджета. Регулятор призвал тщательно просчитывать все решения по увеличению бюджетных расходов с учетом реалистических источников их покрытия.