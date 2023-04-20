"Є важливіші речі": Стефанчук розповів, коли в Україні відбудуться вибори до Ради

Стефанчук, спираючись на Конституцію, пояснює, що під час воєнного стану вибори не можуть проводитись, що логічно: неможливо забезпечити участь у процесі всіх громадян через бойові дії та окупацію.

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Питання проведення парламентських виборів в Україні зараз не актуальне, це станеться тоді, коли в країні закінчиться воєнний стан. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сьогодні, 20 квітня, в інтерв'ю Укрінформу.

Спікер пояснює таку позицію тим, що вибори в Україні регулюють Конституція, Виборчий кодекс та низка інших законодавчих актів. Так, у Законі "Про правовий режим воєнного стану" сказано, що під час воєнного стану вибори не можуть проводитись.

Як каже Стефанчук, це цілком логічно, оскільки в умовах війни та наявності окупованих територій неможливо забезпечити участь усіх громадян у виборах. Тому слід чекати закінчення війни, крім того, зараз є важливіші речі крім питання виборів.

"Думаю, що вибори відбудуться відразу після припинення воєнного стану. Інакше треба змінювати закон, але знову-таки я дуже сумніваюся, що зараз буде можливість провести в Україні якісні, законні вибори, результатам яких довірятиме суспільство. Я так бачу цей процес враховуючи аналіз чинного законодавства. Також мені здається, що зараз є важливіші речі, на яких потрібно сконцентруватися. Це точно не питання виборів", — заявив він.

Спікер наголошує на тому, що всі зусилля зараз мають бути спрямовані на перемогу, після чого відкриються й інші питання.

"Буде перемога – буде все інше", – підсумував Стефанчук.

Нагадаємо, наступні вибори за Конституцією України мають відбутися у жовтні цього року.

18 квітня депутат Держдуми РФ Олександр Бородай заявив, що "спецоперація" закінчиться за 1-2 місяці.

Нагадаємо, за результатами недавнього опитування, 47,3% респондентів підтримали посилення мобілізації в Україні.

17 квітня керівник ГУР Кирило Буданов оголосив, що його прогноз щодо звільнення Криму йде за планом. Раніше він заявляв, що ЗСУ зможуть зайти на територію півострова вже до кінця весни.

Раніше, 13 квітня, глава Міноборони Олексій Рєзніков заявив, що після вторгнення РФ на територію України жодна країна не відмовиться від ядерної зброї.