Більш ніж половина українців підтримує посилення мобілізації в Україні, — опитування (інфографіка)

Дослідження громадської думки також показали, що 64,2% опитаних громадян вважають за необхідне зменшити зарплати держслужбовців задля збільшення виплат військовим.

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Більшість громадян України вважає, що треба посилити мобілізацію в країні. Про це свідчать дані опитування Active Group, опубліковані в тижневику "Пульс Тижня" за 8 – 14 квітня.

47,3% опитаних респондентів вважають, що необхідно посилити мобілізацію, але водночас не потрібно призивати багато людей. 17% висловилися не лише на підтримку посилення заходів щодо призову в армію, а й висловили думку, що необхідно мобілізувати значну кількість українців.

Примітно, що в питанні про те, чи потрібно посилити або послабити санкції проти чоловіків, які ухиляються від мобілізації, думки опитаних поділилися. 19,1% респондентів заявили, що необхідно однозначно посилювати санкції, тоді як 31,6% опитаних виступили за те, щоби залишити санкції без змін. Водночас 8,1% громадян зазначили, що покарання для ухилянтів має залишитися без змін.

Крім того, судячи з даних соціологічного опитування, більша частина приголомшених громадян, 43,9%, відповіла, що не допомагатиме родичам, які спробують "відкосити" від армії. Проте 26,7% висловили готовність допомогти ухилянтам.

Зазначимо також, що 64,2% респондентів ствердно відповіли на запитання про те, чи потрібно зменшити зарплати чиновникам заради підвищення виплат військовим. Також більшість громадян підтримують і зменшення зарплат керівниками державних підприємств із аналогічною метою.

Щодо справедливості рівня виплат українським військовослужбовцям думки громадян також розділилися. 50,6% опитаних вважають, що виплати однозначно справедливі, а 36,9% висловили протилежну думку.

Дослідження громадської думки провела компанія Active Group за допомогою онлайн панелі SunFlower Sociology. Вибірка становила 600 анкет, враховувалися думки громадян віком від 18 років.

Нагадаємо, згідно з даними опитування, проведеного в березні, більшість українців підтримують заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) в Україні.

Також соціологи з'ясували, що більш ніж половина українців підтримує ідеї легалізації одностатевих шлюбів. Водночас 16% респондентів зазначили, що в таких шлюбах не має бути можливості усиновлення дітей.