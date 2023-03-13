Легалізація одностатевих партнерств: понад 50% українців підтримали ідею – соцопитування

Майже третина опитаних соціологами з Active Group сказали, що мають знайомих чи родичів, які перебувають у одностатевих стосунках. А 10% говорять про необхідність заборони спілок представників ЛГБТ+.

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Більше половини українців підтримують громадянське партнерство одностатевих пар. Про це йдеться у результатах соцопитування компанії Active Group, які опубліковано 13 березня.

Соціологи звернули увагу на ініціативу нардепа від партії "Голос" Інни Совсун подати на розгляд Верховної Ради законопроєкт про партнерства, що реєструються.

Респондентам поставили два питання, перше звучало так: чи є у вас знайомі чи родичі, які перебувають у одностатевих стосунках?

Майже 70% опитаних заявили про відсутність в оточенні представників ЛГБТ+

Майже 15% точно знають, що такі люди є, а близько 13% — що, можливо, є. Понад 67% заявили про відсутність в оточенні представників ЛГБТ+.

Друге питання: як потрібно легалізувати в Україні одностатеві партнерства?

Виходячи з відповідей, 35% вважають, що це треба зробити як звичайний шлюб, майже 16% без усиновлення дітей. Понад чверть опитаних проти цієї ідеї, а 10% вважають за потрібне заборонити даний вид стосунків.

Дослідження проводили шляхом заповнення анкет громадянами України від 18 років і старше. Репрезентативна вибірка за віком, статтю та регіоном – 600 анкет, збір даних провели 11 березня 2023 року.

Законопроєкт про реєстровані партнерства — навіщо він потрібний

Нардеп Совсун пов'язала необхідність ухвалення документа про реєстровані партнерства з воєнноою темою. У різних підрозділах, видах та пологах військ Україну захищають представники ЛГБТ+, акцентувала вона увагу.

"Мій хлопець — воєннослужбовець за контрактом. Майже 3 місяці ми не бачили один одного, обмежуємося "сухими" повідомленнями, оскільки зв'язку нормального у нас немає. Сумую за ним сильно і хвилююся, думаю про нього щохвилини, кохаю. Після нашої перемоги планую зізнатися. Почнемо писати нову сторінку в наших стосункахх", — навела вона приклад відносин між чоловіками.

Нардеп Совсун наголошує, що у різних видах військ Україну захищають представники ЛГБТ+

У разі підтримки парламентом, закон, на думку Совсун, допоможе ЛГБТ-парам визначити взаємні права та обов'язки, питання володіння майном, спадщини, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення партнера.

Нагадаємо, що в Росії в грудні минулого року заборонили на законодавчому рівні пропаганду ЛГБТ, педофілії та зміни статі. Порушення заборони карається штрафом на суму понад $80 тисяч.

Президент України Володимир Зеленський 2 серпня 2022 року відповідав на петицію про легалізацію одностатевих шлюбів. Для цього треба змінювати Конституцію країни, але за умов воєнного чи надзвичайного стану це зробити не можна.