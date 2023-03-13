Легализация однополых партнерств: более 50% украинцев поддержали идею, – соцопрос

Почти треть опрошенных социологами из Active Group сказали, что у них есть знакомые или родственники, пребывающие в однополых отношениях. А 10% говорят о необходимости запрета союзов представителей ЛГБТ+.

Related video

Более половины украинцев поддерживают гражданское партнерство однополых пар. Об этом говорится в результатах соцопроса компании Active Group, которые опубликовано 13 марта.

Социологи обратили внимание на инициативу нардепа от партии "Голос" Инны Совсун подать на рассмотрение Верховной Рады законопроект о регистрируемых партнерствах.

Респондентам задали два вопроса, первый звучал так: есть ли у вас знакомые или родственники, пребывающие в однополых отношениях?

Почти 70% опрошенных заявили об отсутствии в окружении представителей ЛГБТ+

Почти 15% точно знают, что такие люди есть, а около 13% — что возможно есть. Более 67% заявили об отсутствии в окружении представителей ЛГБТ+.

Второй вопрос — как нужно легализовать в Украине однополые партнерства?

Исходя из ответов, 35% полагают, что это надо сделать как обычный брак, почти 16% — без усыновления детей. Более четверти опрошенных против этой идеи, а 10% считают нужным запретить данный вид отношений.

Исследование проводили методом заполнения анкет гражданами Украины от 18 лет и старше. Репрезентативная выборка по возрасту, полу и региону — 600 анкет, сбор данных провели 11 марта 2023 года.

Законопроект о регистрируемых партнерствах — зачем он нужен?

Нардеп Совсун связала необходимость принятия документа о регистрируемых партнерствах с военной темой. В разных подразделениях, видах и родах войск Украину защищают представители ЛГБТ+, акцентировала она внимание.

"Мой любимый парень — военнослужащий по контракту. Почти 3 месяца мы не видели друг друга, ограничиваемся "сухими" сообщениями, поскольку связи нормальной у нас нет. Скучаю по нему сильно и волнуюсь, думаю о нем каждую минуту, люблю. После нашей победы планирую признаться. Начнем писать новую страницу в наших отношениях", — привела она пример отношений между мужчинами.

Нардеп Совсун подчеркивает, что в разных видах войск Украину защищают представители ЛГБТ+

В случае поддержки парламентом, закон, по мнению Совсун, поможет ЛГБТ-парам определить взаимные права и обязанности, вопросы владения имуществом, наследства, социальной защиты, прав в случае смерти или исчезновения партнера.

Напомним, что в России в декабре прошлого года запретили на законодательном уровне пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола. Нарушение запрета карается штрафом на сумму более $80 тысяч.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 августа 2022 года отвечал на петицию о легализации однополых браков. Для этого надо менять Конституцию страны, но в условиях военного или чрезвычайного положения это сделать нельзя.