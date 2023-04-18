Больше половины украинцев поддерживают усиление мобилизации в Украине, — опрос (инфографика)

Исследования общественного мнения также показали, что 64,2% опрошенных граждан считают необходимым уменьшить зарплаты госслужащих ради увеличения выплат военным.

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Большинство граждан Украины считают, что нужно усилить мобилизацию в стране. Об этом свидетельствуют данные опроса Active Group, опубликованные в еженедельнике "Пульс Тижня" за 8 – 14 апреля.

Так, 47,3% опрошенных респондентов считают, что необходимо усилить мобилизацию, но при этом не нужно призывать много человек. 17% высказались не только в поддержку усиления мероприятий по призыву в армию, но и выразили мнение, что необходимо мобилизовать значительное количество украинцев.

Примечательно, что в вопросе о том, нужно ли усиливать или ослаблять санкции против мужчин, которые уклоняются от мобилизации, мнения опрошенных разделились. 19,1% респондентов заявили, что необходимо однозначно усиливать санкции, в то время как 31,6% опрошенных выступили за то, чтобы оставить санкции без изменений. При этом 8,1% граждан посчитали, что наказание для уклонистов должно остаться без изменений.

Кроме того, судя по данным социологического опроса, большая часть огорошенных граждан, 43,9%, ответила, что не станет помогать родственникам, которые попытаются "откосить" от армии. При этом 26,7% выразили готовность помочь уклонистам.

Отметим также, что 64,2% респондентов ответили утвердительно на вопрос о том, нужно ли уменьшить зарплаты чиновникам ради повышения выплат военным. Также большинство граждан поддерживают и уменьшение зарплат руководителями государственных предприятий с аналогичной целью.

В вопросе справедливости уровня выплат украинским военнослужащим мнения граждан также разделились. 50,6% опрошенных считают, что выплаты однозначно справедливые, а 36,9% выразили противоположное мнение.

Исследование общественного мнения провела компания Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology. Выборка составила 600 анкет, учитывались мнения граждан возрастом от 18 лет.

Напомним, согласно данным опроса, проведенного в марте, большинство украинцев поддерживают запрет деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Украине.

Также социологи выяснили, что больше половины украинцев поддерживают идеи легализации однополых браков. При этом 16% респондентов указали, что в таких браках не должно быть возможности усыновления детей.