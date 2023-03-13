Более 60%: сколько украинцев поддерживают запрет УПЦ Московского патриархата, – соцопрос

Однозначно отрицательно к организации относятся почти 50% опрошенных компанией Active Group. Еще 80% — за разрыв договоров аренды зданий церквей и выселение оттуда священников.

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Большинство украинцев поддерживают запрет деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Украине. Такие результаты следуют из социологического опроса компании Active Group, опубликованные 13 марта.

Социологи задали респондентам 3 вопроса. Первый — как вы оцениваете деятельность УПЦ МП, второй — должна ли Украина расторгнуть договоры аренды помещений церквей с УПЦ МП и выселить оттуда ее священников.

Менее 13% опрошенных высказались против запрета деятельности УПЦ МП в Украине

Третий вопрос — нужно ли запретить деятельность УПЦ МП в Украине.

Однозначно отрицательно к церковной организации относятся почти 50%, а нейтрально — более 25% опрошенных. Менее 7% считают деятельность УПЦ МП положительной.

За разрыв договоров аренды зданий церквей выступают около 80% респондентов, отрицательно к этой идее отнеслись лишь 7%.

Запрет деятельности церковной организации одобрили более 60% участвующих в опросе Active Group. Менее 13% считают такую инициативу ненужной.

Соцопрос проводился методом заполнения анкет. В нем участвовали граждане Украины от 18 лет и старше. Репрезентативная выборка по возрасту, полу и региону — 600 анкет, дата сбора информации — 11 марта текущего года.

Напомним, что украинский Минкульт 10 марта заявил о необходимости для представителей УПЦ МП покинуть Киево-Печерскую Лавру до 29 марта. Договор с религиозной организацией расторгли из-за нарушения условий пользования имуществом.

Представителей УПЦ МП часто разоблачают в связях с Россией. СБУ 4 марта разоблачила настоятеля одного из храмов организации в Шосткинском районе Сумской области — он оказался российским агентом.

Американская Газета The New York Times в январе этого года писала о настоятеле УПЦ МП Андрее Павленко. Священнослужитель говорил ВС РФ, кого из представителей ПЦУ надо убить.

Во время выезда из парафияльного дома в селе Сокол Волынской области священники УПЦ МП вынесли всю мебель и даже унитаз.