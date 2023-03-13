Понад 60%: скільки українців підтримують заборону УПЦ Московського патріархату, – соцопитування

Однозначно негативно до організації ставляться майже 50% опитаних Active Group. Ще 80% — за розірвання договорів оренди будівель церков та виселення звідти священників.

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Більшість українців підтримує заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) в Україні. Такі результати випливають із соціологічного опитування компанії Active Group, опубліковані 13 березня.

Соціологи поставили респондентам 3 питання. Перше — як ви оцінюєте діяльність УПЦ МП, друге — чи має Україна розірвати договори оренди приміщень церков із УПЦ МП та виселити звідти її священників.

Менш ніж 13% опитаних висловилися проти заборони діяльності УПЦ МП в Україні

Третє питання — чи потрібно заборонити діяльність УПЦ МП в Україні.

Однозначно негативно до церковної організації ставляться майже 50%, а нейтрально — більше 25% опитаних. Менш ніж 7% вважають діяльність УПЦ МП позитивною.

За розірвання договорів оренди будівель церков виступають близько 80% респондентів, негативно до цієї ідеї поставилися лише 7%.

Заборону діяльності церковної організації схвалили понад 60% учасників опитування Active Group. Менш ніж 13% вважають таку ініціативу непотрібною.

Соцопитування проводилося шляхом заповнення анкет. У ньому брали участь громадяни України віком від 18 років та старші. Репрезентативна вибірка за віком, статтю та регіоном – 600 анкет, дата збору інформації – 11 березня поточного року.

Нагадаємо, що українське Міністерство культури 10 березня заявило про необхідність для представників УПЦ МП залишити Києво-Печерську Лавру до 29 березня. Договір із релігійною організацією розірвали через порушення умов користування майном.

Представників УПЦ МП часто викривають у зв'язках із Росією. СБУ 4 березня викрила настоятеля одного з храмів організації у Шосткінському районі Сумської області – він виявився російським агентом.

Американська Газета The New York Times у січні цього року писала про настоятеля УПЦ МП Андрія Павленка. Священнослужитель говорив ЗС РФ, кого із представників ПЦУ треба вбити.

Під час виїзду з парафіяльного будинку у селі Сокіл Волинської області священники УПЦ МП винесли всі меблі та навіть унітаз.