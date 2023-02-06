Зняли навіть унітаз: представники УПЦ МП опинилися в епіцентрі скандалу, — ЗМІ (відео)

Релігійна громада Свято-Троїцького храму ПЦУ кілька місяців просила представників УПЦ МП звільнити парафіяльний дім у селі. Коли вони це зробили, місцеві жителі виявили, що в будинку залишилися тільки радіатори опалення.

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У селі Сокіл Волинської області представники УПЦ Московського Патріархату, виїжджаючи з парафіяльного будинку, винесли всі меблі та сантехніку. Про це повідомляє місцеве ЗМІ "Район.Рожище".

Медіа опублікувало відео з парафіяльного дому, зняте одним із місцевих мешканців села.

На відеокадрах видно, що всі кімнати у будинку абсолютно порожні. Немає ні меблів, ні побутової техніки. А в санвузлі відсутні ванна та унітаз.

На двох стінах можна замінити розетки в неприродному положенні. Можливо їх теж хотіли забрати, але демонтаж не вдався.

Крім того, у будинку відсутні освітлювальні прилади. Замість них лампочки на проводах.

Журналісти стверджують, що представники УПЦ МП вивозили меблі та сантехніку з парафіяльного дому протягом усього тижня.

Протоієрей Василь Дудар (представник УПЦ МП у селі Сокіл) на публікацію відео поки не відреагував.

Зауважимо, що скандал навколо парафіяльного дому в селі Сокіл спалахнув ще кілька місяців тому.

Його суть у тому, що релігійна організація УПЦ МП у селі продовжувала користуватись будинком релігійної громади Свято-Троїцького храму ПЦУ. На прохання звільнити приміщення представники організації на чолі зі священиком Василем Дударем не реагували.

А 6 листопада 2022 року жителі села, які відвідували служби УПЦ МП, навіть нецензурно вилаяли та погрожували своїм односельчанам-прихожанам ПЦУ.

Нагадаємо, 19 січня представники УПЦ МП намагалися зірвати службу митрополита Епіфанія в Києво-Печерській Лаврі. Про те, що семінарист намагався здійснити провокацію, він під час розмови зізнався охоронцям. Водночас у записці пояснення він написав, що прийшов "просто погуляти".

Фокус також писав, що священик УПЦ МП із Лисичанська виявився шпигуном окупантів. За інформацією журналістів, Андрій Павленко відвідував поранених українських солдатів у шпиталі, а потім передавав інформацію про них своїм російським кураторам. Також священик створював для окупантів "розстрільні списки".