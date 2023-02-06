Сняли даже унитаз: представители УПЦ МП оказались в эпицентре скандала, — СМИ (видео)

Религиозная община Свято-Троицкого храма ПЦУ несколько месяцев просила представителей УПЦ МП освободить парафияльный дом в селе. Когда же они это сделали, местные жители обнаружили, что в доме остались только радиаторы отопления.

Related video

В селе Сокол Волынской области представители УПЦ Московского Патриархата, выезжая из парафияльного дома, вынесли всю мебель и сантехнику. Об этом сообщает местное СМИ "Район.Рожище".

Медиа опубликовало видео из парафияльного дома, снятое одним из местных жителей села.

На видеокадрах видно, что все комнаты в доме абсолютно пустые. Нет ни мебели, ни бытовой техники. А в санузле отсутствуют ванна и унитаз.

На двух стенах также можно заменить розетки в неестественном положении. Возможно, их тоже хотели забрать, но демонтаж не удался.

Кроме того, в доме отсутствуют осветительные приборы. Вместо них — лампочки на проводах.

Журналисты утверждают, что представители УПЦ МП вывозили мебель и сантехнику из парафияльного дома на протяжении всей недели.

Протоиерей Василий Дударь (представитель УПЦ МП в селе Сокол) на публикацию видео пока не отреагировал.

Заметим, что скандал вокруг парафияльного дома в селе Сокол разгорелся еще несколько месяцев назад.

Его суть в том, что религиозная организация УПЦ МП в селе продолжала пользоваться домом религиозной общины Свято-Троицкого храма ПЦУ. На просьбы освободить помещение представители организации во главе со священником Василием Дударем не реагировали.

А 6 ноября 2022 года жители села, которые посещали службы УПЦ МП, даже нецензурно обругали и угрожали своим односельчанам-прихожанам ПЦУ.

Напомним, 19 января представитель УПЦ МП пытались сорвать службу митрополита Епифания в Киево-Печерской Лавре. О том, что семинарист пытался совершить провокацию он в ходе разговора признался охранникам. При этом в пояснительной записке он написал, что пришел "просто погулять".

Фокус также писал, что священник УПЦ МП из Лисичанска оказался шпионом оккупантов. По информации журналистов, Андрей Павленко посещал раненых украинских солдат в госпитале, а потом передавал информацию о них своим российским кураторам. Также священник создавал для оккупантов "расстрельные списки".