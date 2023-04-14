Рєзніков про вторгнення РФ в Україну: всі країни прагнутимуть мати ядерну зброю

За словами глави Міноборони, напад Росії став результатом помилки Заходу — побоювання не провокувати Москву і "вести бізнес як завжди". Тепер Кремль загрожує ядерними ракетами та хоче привезти його до інших країн.

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Після російського вторгнення в Україну жодна країна не відмовиться від ядерної зброї. Багато хто намагатиметься його отримати, заявив 13 квітня міністр оборони України Олексій Рєзніков на Чорноморській конференції безпеки.

Кремль постійно загрожує застосуванням ядерної зброї та навіть хоче привезти її до інших країн (Рєзніков мав на увазі плани президента РФ Володимира Путіна побудувати в Білорусі сховище для тактичної ядерної зброї, — ред.).

Олексій Резніков говорить про відмову України від ядерної зброї з 34-ї хвилини

Україна добровільно віддала третій за величиною ядерний арсенал у світі, отримавши в обмін "гарантію безпеки" за Будапештським меморандумом.

"Запитаймо по-чесному: після того, що сталося з Україною, хтось взагалі погодиться на добровільне ядерне роззброєння? Може, навпаки, постараються зробити все можливе для отримання ядерної зброї будь-якими засобами?" — запитав глава Міноборони України.

Діяли постфактум: Рєзніков назвав головні помилки Заходу

Повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну — це результат помилкової політики західного світу не провокувати Москву і "вести бізнес як завжди". Як головні помилки він згадав напад на Грузію в серпні 2008 року, захоплення українського Криму та початок війни на Донбасі.

"Діяли (західні країни) лише постфактум, примушуючи жертв агресії до компромісів. Це ідеальні умови для продовження агресії", — заявив міністр.

Щоб виправити нинішню ситуацію, Резніков пропонує змінити парадигму — діяти швидше та реагувати на агресію негайно — не чекати наслідків.

"Треба не боятися застосовувати силу та різкі санкції. Агресор повинен знати, що таке колосальні удари", — підсумував він.

Заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час конференція також закликала союзників бути рішучими щодо санкцій проти РФ. Анексія Криму, за її словами, навчила всіх, що Путін сприймає розмови як слабкість.

"Пропозиція, що виходить від України, підтримали Румунія, Молдова та багато інших країн — треба бути більш рішучими, коли йдеться про ізоляцію Росії", — говорить перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив з ініціативою демілітаризації Чорного моря, перетворивши його на "море НАТО".

Нагадаємо, що Сполучені Штати 11 квітня розпочали масштабні навчання з ядерного стримування Global Thunder. Це щорічні маневри, які є відповіддю на дії будь-якої країни.

На думку президента Латвії Егілса Левітса, загрози Москви ядерною зброєю не вплинуть на перебіг повномасштабної війни в Україні.