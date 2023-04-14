Резников о вторжении РФ в Украину: все страны будут стремиться иметь ядерное оружие

По словам главы Минобороны, нападение России стало результатом ошибки Запада — боязни не провоцировать Москву и "вести бизнес как обычно". Теперь Кремль грозит ядерными ракетами и хочет привезти его в другие страны.

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После российского вторжения в Украину уже ни одна страна не откажется от ядерного оружия. Многие будут стремиться его получить, заявил 13 апреля министр обороны Украины Алексей Резников на Черноморской конференции безопасности.

Кремль постоянно угрожает применением ядерного оружия и даже хочет привезти его в другие страны (Резников имел в виду планы президента РФ Владимира Путина построить в Беларуси хранилище для тактического ядерного оружия, — ред.).

Алексей Резников говорит об отказе Украины от ядерного оружия с 34-й минуты

Украина добровольно отдала третий по величине ядерный арсенал в мире, получив в обмен "гарантии безопасности" по Будапештскому меморандуму.

"Давайте спросим по-честному: после того, что произошло с Украиной, кто-нибудь вообще согласится на добровольное ядерное разоружение? Может наоборот — постараются сделать все возможное для получения ядерного оружия любыми средствами?" – спросил глава Минобороны Украины.

Действовали постфактум: Резников назвал главные ошибки Запада

Полномасштабное военное вторжение России в Украину — это результат ошибочной политики западного мира не провоцировать Москву и "вести бизнес как обычно". В качестве главных ошибок он вспомнил нападение на Грузию в августе 2008 года, захват украинского Крыма и начало войны на Донбассе.

"Действовали (западные страны) только постфактум, принуждая жертв агрессии к компромиссам. Это идеальное условия для продолжения агрессии", — заявил министр.

Чтобы исправить нынешнюю ситуацию, Резников предлагает изменить парадигму — действовать быстрее и реагировать на агрессию немедленно — не дожидаться последствий.

"Надо не бояться применять силу и резкие санкции. Агрессор должен знать что такое колоссальные удары", — заключил он.

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время конференция также призывала союзников быть решительнее в плане санкций против РФ. Аннексия Крыма, по ее словам, научила всех тому, что Путин воспринимает разговоры как слабость.

"Предложение, исходящее от Украины, поддержали Румыния, Молдова и многие другие страны — надо быть более решительными, когда речь идет об изоляции России", — говорит первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с инициативой демилитаризации Черного моря, превратив его в "море НАТО".

Напомним, что Соединенные Штаты 11 апреля начали масштабные учения по ядерному сдерживанию Global Thunder. Это ежегодные маневры, которые не являются ответом на действия какой-либо страны.

По мнению президента Латвии Эгилса Левитса, угрозы Москвы ядерным оружием не повлияют на ход полномасштабной войны в Украине.