"Это ничего не меняет": угрозы Путина ядерным оружием не влияют на ход войны, — Левитс

Президент Латвии отметил, что заявления Кремля о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси является политическим сигналом. Поэтому Россия хочет не мира, а продолжения войны в Украине.

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Размещение российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси в целом ничего не меняет в контексте общей военной обстановки, поскольку с военной точки зрения неважно где оно непосредственно находится. Между тем заявления президента Владимира Путина по этому вопросу является неким политическими сигналом Москвы. Такое мнение высказал президент Латвии Эгилс Левитс в интервью Deutsche Welle 7 апреля.

"Конечно, это политический сигнал посылаемый Москвой: Россия не хочет мира, Россия хочет продолжать агрессию в Украине", — отметил политик, добавив при этом, что страны Балтии консультировались по этому вопросу с западными союзниками.

По его словам, несмотря на все шаги Кремля страны Альянса должны подумать об обеспечении Украине всем необходимым вооружением, чтобы противостоять российскому нападению.

"Если у нас есть такая цель, то, конечно, каждая страна должна подумать о том, каким может быть ее вклад в достижение этой цели", — убежден Левитс.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Кремля разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, заявил, что этот шаг станет ответом на приближение НАТО к российским границам. По его словам Россия переживает за свою безопасность и принимает меры для ее обеспечения.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов 4 апреля заявил, что размещение в Беларуси тактических ракетных комплексов "Искандер-М", которые могут быть вооружены ядерными боеголовками, нужны России для того, чтобы "выторговать" себе более выгодную позицию для переговоров.