Ядерное оружие в Беларуси: Данилов объяснил, зачем РФ нагнетает обстановку

Секретарь СНБО считает, что заявление о размещении в РБ комплексов "Искандер-М", которые способны нести ядерные боеприпасы, рассчитано на страны-союзницы Украины, так как Кремль хочет как можно скорее начать переговоры.

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Россия заявляет о передаче соседней Беларуси комплексов "Искандер-М", способных нести ядерные боеголовки, для того, чтобы "выторговать" себе более выгодную позицию для переговоров. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время дискуссии "Украина перед лицом внешних вызовов" во вторник, 4 апреля.

"Что касается ядерного оружия — чистый блеф Российской Федерации. У них есть большое желание как можно скорее выйти на переговоры и за нашими спинами договариваться, чтобы с ними сели за стол переговоров", — сказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, российская сторона хочет занять наиболее выгодную позицию в переговорах с Украиной и союзниками. А еще — максимально ускорить тот момент, когда все стороны военного конфликта сядут за стол переговоров. Поэтому последним весомым аргументом для Кремля остается шантажировать мир гипотетическим ядерным ударом по территории Украины либо по одной из стран-союзниц.

Алексей Данилов считает, что, даже если Россия пойдет на то, чтоб переместить в Беларусь средства ядерного поражения, это не будет прямо свидетельствовать о приготовлениях для нанесения реального удара. Скорее всего, по словам секретаря ведомства, РФ продолжит шантажировать всех своими ядерными возможностями.

Напомним, 4 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что Беларусь получила комплекс "Искандер-М", способный запускать ядерные ракеты. Он добавил, что использовать ядерные средства поражения могут и часть самолетов белорусской штурмовой авиации. Все эти меры российское военное командование объясняет защитой безопасности "Союзного государства".

Мы также писали о том, что 2 апреля Алексей Данилов заявил о том, что Китай не позволит РФ разместить ядерное оружие в Беларуси. Заявления Путина о размещении ядерного оружия РФ на территории Беларуси, секретарь СНБО считает шантажом, чтобы заставить США согласиться на определенные переговоры с Россией.