Беларусь получила комплекс "Искандер-М", способный запускать ядерные ракеты, – Шойгу (фото, видео)

Белорусские военные учатся работе с ОТРК на одном из полигонов в России с 3 апреля. Часть самолетов штурмовой авиации может применять ядерные средства поражения, несмотря на безъядерный статус Беларуси.

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Россия передала Беларуси ракетный комплекс "Искандер-М", способный наносить удары обычными и ядерными зарядами. Об этом сказал 4 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с командованием российской армии.

"Вооруженным силам Беларуси передан оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М". Он может использовать ракеты, как в обычном, так и в ядерном исполнении", — заявил российский министр.

По словам Сергея Шойгу, с 3 апреля в России начали обучение белорусских военных работе с ОТРК на одном из полигонов.

Глава Минобороны РФ добавил, что использовать ядерные средства поражения могут и часть самолетов белорусской штурмовой авиации. Все эти меры российское военное командование объясняет защитой безопасности "Союзного государства".

Беларусь получила ОТРК "Искандер-М": в РФ проведут учебно-боевые пуски

Президент России Владимир Путин обещал передать Беларуси "ядерные Искандеры" на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в июне прошлого года. Путин тогда говорил, что ОТРК способен применять баллистические и крылатые ракеты.

Путин обещал Лукашенко до 1 июля построить в Беларуси хранилище для тактического ядерного оружия Фото: tut.by

А во время последней встречи с Лукашенко Путин пообещал до 1 июля построить в Беларуси хранилище для тактического ядерного оружия. А белорусский диктатор в обращении к парламенту и народу сказал о готовности принять и стратегическое ядерное оружие. Стоит отметить, что Беларусь имеет безъядерный статус.

Министерство обороны Беларуси 4 апреля сообщило о прибытии в Россию расчетов ОТРК "Искандер-М" из числа белорусских ракетчиков для практической подготовки. Военнослужащие пройдут полный цикл обучения.

Личный состав расчетов детально изучит вопросы содержания и применение ядерных боеприпасов "Искандер-М

Основные вопросы для изучения — совершенствование навыков в применении и развертывании комплекса, а также проведение учебно-боевых пусков, уточнило военное ведомство.

"Личному составу расчетов предстоит детально изучить вопросы содержания и применение тактических ядерных боеприпасов ОТРК "Искандер-М", — заключило Минобороны Беларуси.

Напомним, что 14 января этого года войска России запустили ракеты по Киеву с северного направления. По словам спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната, это могли быть ракеты "Искандер-М".

А 10 марта 2022 года в Черниговской области подразделение оперативного командования сухопутных войск ВСУ "Север" уничтожило дивизион ОТРК "Искандер-М".

Украинские представители 26 марта этого года требовали созвать внеочередное заседание Совбеза ООН из-за переброски ядерного оружия в Беларусь.