Білорусь отримала комплекс "Іскандер-М", здатний запускати ядерні ракети – Шойгу (фото, відео)

Білоруські військові навчаються працювати з ОТРК на одному з полігонів у Росії з 3 квітня. Частина літаків штурмової авіації може застосовувати ядерні засоби ураження попри без'ядерний статус Білорусі.

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Росія передала Білорусі ракетний комплекс "Іскандер-М", який здатний наносити удари звичайними та ядерними зарядами. Про це сказав 4 квітня міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час селекторної наради з командуванням російської армії.

"Збройним силам Білорусі передано оперативно-тактичний ракетний комплекс (ОТРК) "Іскандер-М". Він може використовувати ракети як у звичайному, так і в ядерному виконанні", — заявив російський міністр.

За словами Сергія Шойгу, з 3 квітня у Росії розпочали навчання білоруських військових роботі з ОТРК на одному з полігонів.

Глава Міноборони РФ додав, що використовувати ядерні засоби ураження може частина літаків білоруської штурмової авіації. Усі ці заходи російське військове командування пояснює захистом безпеки "Союзної держави".

Білорусь отримала ОТРК "Іскандер-М": в РФ проведуть навчально-бойові пуски

Президент Росії Володимир Путін обіцяв передати Білорусі "ядерні Іскандери" на зустрічі з білоруським колегою Олександром Лукашенком у червні минулого року. Путін тоді казав, що ОТРК здатний застосовувати балістичні та крилаті ракети.

Путін обіцяв Лукашенку до 1 липня збудувати в Білорусі сховище для тактичної ядерної зброї Фото: tut.by

А під час останньої зустрічі з Лукашенком Путін обіцяв до 1 липня збудувати у Білорусі сховище для тактичної ядерної зброї. А білоруський диктатор у зверненні до парламенту та народу сказав про готовність прийняти й стратегічну ядерну зброю. Варто зазначити, що Білорусь має без'ядерний статус.

Міністерство оборони Білорусі 4 квітня повідомило про прибуття в Росію розрахунків ОТРК "Іскандер-М" у складі білоруських ракетників для практичної підготовки. Військовослужбовці пройдуть повний цикл навчання.

Особовий склад розрахунків детально вивчить питання утримання та застосування ядерних боєприпасів "Іскандер-М

Основні питання для вивчення — удосконалення навичок у застосуванні та розгортанні комплексу, а також проведення навчально-бойових пусків, уточнило військове відомство.

"Особистий склад розрахунків має детально вивчити питання утримання та застосування тактичних ядерних боєприпасів ОТРК "Іскандер-М", — зробило висновок Міноборони Білорусі.

Нагадаємо, що 14 січня цього року війська Росії запустили ракети по Києву з північного напрямку. За словами речника Повітряних сил України Юрія Ігната, це могли бути ракети "Іскандер-М".

А 10 березня 2022 року в Чернігівській області підрозділ оперативного командування сухопутних військ ЗСУ "Північ" знищив дивізіон ОТРК "Іскандер-М".

Українські представники 26 березня цього року вимагали скликати позачергове засідання Ради безпеки ООН через перекидання ядерної зброї до Білорусі.