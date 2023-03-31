Новая ось зла. К чему приведут "ядерные планы" Путина и Лукашенко

Кремль решил построить в Беларуси хранилище для тактического ядерного оружия сразу после визита президента Китая Си Цзиньпина в Москву. А белорусская армия переоборудовала самолеты Су-25 под ядерные носители. Фокус выяснял, блефует ли РФ или мир переходит в новый виток военной эскалации.

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Александр Лукашенко 31 марта во время послания народу и Национальному собранию озвучил "мирный план". Он подразумевает ядерный удар, если Россия сочтет, что Запад использует возможную паузу в боевых действиях в Украине для усиления позиций.

"РФ должна будет задействовать всю мощь ВПК и армии для предотвращения эскалации. И фосфорные боеприпасы, и обедненный уран, и обогащенный уран — все должно пойти в действие, если в очередной раз будет обман и будет замечено хоть малейшее движение в Украину или с другой стороны, со стороны России, передвижение войск и подготовка к атаке", — сказал он.

Территориальные вопросы Лукашенко предлагает решать за столом переговоров без предварительных условий.

"Объявить перемирие без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники! Все, мертво, замерли", — добавил белорусский лидер.

Вероятно, Лукашенко осмелел после предложения его российского коллеги Владимира Путина до 1 июля построить в Беларуси хранилище для тактического ядерного оружия (ТЯО). Россияне помогли белорусам переоборудовать самолеты — по заявлениям сторон, десять типов авиации готовы к использованию ТЯО. Минск получил ракеты для комплексов "Искандер". Уже с апреля белорусских летчиков научат управлять самолетами со "специфическими" боеприпасами.

Очередное заявление российского диктатора оживило ядерную повестку. Кремль идет на новый виток эскалации. Путин явно считает ядерное оружие одним из аргументов в большой войне с Украиной. Москва не спешит конкретизировать вопрос наполнения ядерного хранилища и кто будет его контролировать.

Заявлению Путина предшествовало объявление Лондона поставить Вооруженным силам Украины снаряды с обедненным ураном. Белорусский лидер обратил на это внимание и сказал, что Россия может передать Беларуси "боеприпасы с настоящим ураном".

"Как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите: ответ будет страшным, для всей планеты уроком будет", — пригрозил он.

В белорусском Министерстве иностранных дел настаивают на законности военного сотрудничества Беларуси и России — все проходит по международному праву. Минск постоянно апеллирует к практике НАТО по созданию совместных ядерных миссий — западные самолеты сертифицируют для полетов с ядерными ракетами, а на территории стран Евросоюза хранятся более 150 единиц американского ТЯО, заявили дипломаты.

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев признал, что организация спокойно отнеслась к решению о размещении ТЯО России в Беларуси.

"Я осведомлен, что в Европе расположено тактическое ядерное оружие американцев. Почему-то Запад размещает у границ России и Беларуси ТЯО. Это считается нормальным, а на то, что в рамках Союзного государства такая договоренность достигнута, сразу подняли необоснованный шум, вой, крик. Это говорит в очередной раз о двойных стандартах, двуличии, лицемерии западных политиков", — заявил он.

Примечательно, что планы по размещению в Беларуси ТЯО Путин озвучил 25 марта. Белорусы в этот день на неофициальном уровне празднуют День Воли — в 1918 году была объявлена Белорусская Народная Республика (БНР). Она существовала менее года, ведь в начале 1919 года в Минск вошла армия СССР.

Ядерные ресурсы Беларуси

В 1992 году Беларусь подписала Лиссабонский протокол и оформила членство в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). А в июле 1993-го Беларусь официально присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

После распада СССР Беларусь стала первым государством, которое добровольно отказалась от ядерного оружия. Украина объявила об этом 10 января 1994 года.

Великобритания, Россия и США дали Минску гарантии безопасности в Будапештском меморандуме 5 декабря 1994 года. Полностью ядерное оружие из Беларуси вывели в ноябре 1996 года.

О возможности возврата ядерного оружия Лукашенко говорил в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву в ноябре 2021 года. Если США и НАТО разместят запасы ТЯО в Восточной Европе, например, в Польше, то президент Беларуси обратится к Путину с просьбой вернуть ядерное оружие в Беларусь.

"То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы же в Беларуси к этому готовы. Я как рачительный хозяин ничего не разрушил — все сараи стоят на месте", — говорил он.

Лукашенко 19 мая 2022 года объявляет о закупке у России ракетных комплексов "Искандер" и ЗРК С-400 "Триумф". Путин обещал отправить Минску комплексы "Искандер-М" — они стреляют на 500 километров и могут нести ядерные боеголовки.

А 26 августа прошлого года белорусский президент заявил о переоборудовании самолетов Су-25 под носители ядерного вооружения.

Эксперт по вооружениям Defence Express Олег Катков в общении с Фокусом допускает передачу ВС РФ Беларуси авиационных свободнопадающих бомб со специальными ядерными частями. С большой долей вероятности можно говорить и о многоцелевых истребителях Су-30 и ядерных частей для ОТРК "Искандер".

"В Беларуси с нарушением всех норм завезли баллистические ракеты дальностью до 500 километров и крылатые ракеты Р-500 (российская крылатая ракета для комплекса "Искандер", — ред.). Ракета Р-500 создана в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Ее ориентировочная дальность полета — от 1,5 до 2 тысяч километров", — комментирует он.

Беларусь и Россия строят ядерные планы — реакция Киева

Украина требовала созвать внеочередное заседание Совбеза ООН по вопросу о переброске ядерного оружия в Беларусь. Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель пригрозил Москве и Минску новыми санкциями.

Одним из первых на планы России отреагировал глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия. Политик 27 марта признал необходимость усиления мобилизации. Люди будут нужны для охраны границы. "Нужно сформировать еще 8 бригад, чтобы контролировать границу с Беларусью", — сказал он.

Буквально тут же он опроверг эту позицию — призыв в ВСУ идет по плану, мобилизацию не усилят. Поддержал его и член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, сказав, что вопреки планам России разместить в Беларусь ТЯО в Украине не будут усиливать всеобщую мобилизацию.

При этом, это может случиться при ином сценарии — для пополнения резервов ВСУ перед контрнаступлением.

"Война, к сожалению, неизбежно приводит к потерям – как безвозвратным, так и санитарным. И такие потери нуждаются в пополнении", – пояснил депутат.

Украинская военная разведка мониторит ситуацию в Беларуси. Специалисты считают разговоры о размещении ядерного оружия в Беларуси очередным шантажом российских оккупантов.

Согласовано с Китаем: Россия сформировала новую ось зла

Поднятие градуса эскалации с Западом, по мнению украинского политолога Виктора Бобыренко, Путин согласовал на встрече в Москве с главой КНР Си Цзинпинем.

"Cогласование с Китаем пройдено и рассчитано на испуг США и Великобритании. Другие страны Запада могут побояться и призовут к переговорам. Украину этим выпадом не испугали никак. Ось зла сформирована: "Пекин — Тегеран — Москва — Минск". Они продолжат угрожать миру, рассчитывая на раскол Запада. Расчет идет на общественное мнение — давайте уступим немного России, немного Китаю, но только не доводите до третьей мировой войны. Эскалация — не значит атомная война, ведь Китай с Россией в цивилизационном плане слабее США и их союзников", — говорит он Фокусу.

Страны с чужим ядерным оружием, как правило, вынуждены принимать армию оккупанта. Российских военных непременно пошлют следить за ядерным арсеналом в Беларуси и присутствие будет долгое. Аналитик и эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич подтверждает Фокусу тактику Путина по лишению Беларуси независимости.

Москва, по его мнению, получает полноценную военную базу, наподобие Черноморского флота РФ в Крыму.

"Обустройство хранилища для ТЯО вкладывается в логику заморозки войны в Украине по состоянию на сейчас. Для Китая фаза шантажа РФ не опасна и даже выгодна. А вот фаза фактического размещения ядерных ракет в Беларуси — уже нет", — добавляет аналитик.

Пекин, по уверению Тышкевича, строит свою систему влияния — с сентября прошлого года он качественно поднял уровень отношений с Минском.

"Китай наращивает влияние за счет России. Размещение ядерного оружия на новой территории, где это никогда не планировалось, будет оценено как опасный прецедент. Китай сочтет опасным расширение ядерного потенциала любой страны — Северной Кореи, Индии, Пакистана и Израиля. Более 20 лет география размещения ТЯО сокращалась, а сейчас расширяется", — поясняет специалист.

В случае начала мирных переговоров России и Запада о новой архитектуре безопасности сложно будет игнорировать наличие ядерных боеголовок рядом с Киевом и тремя столицами членов НАТО — Риги, Вильнюса и Варшавы. Украина и ее союзники потребуют демилитаризации Беларуси, пишет белорусский аналитик, приглашенный эксперт Московского центра Карнеги Артем Шрайбман.

Беларусь, по его оценкам, рискует впасть в полную зависимость от РФ. Имея на своей территории российское ядерное оружие, дистанцироваться от агрессора будет просто невозможно.