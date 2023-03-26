ЕС готов ответить: Боррель пригрозил РФ и Беларуси санкциями из-за ядерного оружия

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам обратился к официальному Минску и напомнил, что Беларусь еще может остановить опасную инициативу России.

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Евросоюз готов подготовить новый пакет санкций и ввести ограничения, если в Беларуси продолжат готовить почву для размещения тактического ядерного оружия ВС РФ. Об этом написал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на своей странице в Твиттере.

Глава европейской дипломатии обратился к Беларуси.

"Беларусь, размещение у себя российского ядерного оружия будет означать безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. Беларусь еще может это остановить, это их выбор". — написал Боррель

Он также заверил, что Евросоюз готов ответить на строительство инфраструктуры для размещения ядерного оружия ВС РФ в Беларуси новыми санкциями.

Напомним, Украина потребовала созвать Совбез ООН из-за угрозы размещения в соседней Беларуси российского ядерного оружия. В Министерстве иностранных дел также обратились к белорусскому народу с требованием не допустить размещения тактического ядерного вооружения на территории их страны.

Мы также информировали о том, что президент РФ Владимир Путин 25 марта заявил о том, что Россия с 3 апреля начинает строительство хранилища для ядерного оружия на территории Беларуси. По словам главы Кремля, работы должны завершиться 1 июля 2023 года.

По его словам, Москва уже помогла Минску переоборудовать самолеты, способные применять этот тип оружия, и передала комплекс "Искандер", который может быть носителем такого вооружения.

Владимир Путин также заявил о том, что РФ размещает на территории Беларуси тактическое ядерное оружие потому, что якобы об этом давно просил президент страны Александр Лукашенко.