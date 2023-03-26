ЄС готовий відповісти: Боррель пригрозив РФ та Білорусі санкціями через ядерну зброю

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ звернувся до офіційного Мінська і нагадав, що Білорусь ще може зупинити небезпечну ініціативу Росії.

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Євросоюз готовий підготувати новий пакет санкцій та запровадити обмеження, якщо в Білорусі продовжать готувати ґрунт для розміщення тактичної ядерної зброї ЗС РФ. Про це написав верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель на своїй сторінці у Твіттері.

Глава європейської дипломатії звернувся до Білорусі.

"Білорусь, розміщення у себе російської ядерної зброї означатиме безвідповідальну ескалацію та загрозу європейській безпеці. Білорусь ще може це зупинити, це їхній вибір", — написав Боррель.

Він також запевнив, що Євросоюз готовий відповісти на будівництво інфраструктури для розміщення ядерної зброї ЗС РФ у Білорусі новими санкціями.

Нагадаємо, Україна вимагає скликати Радбез ООН через загрозу розміщення в сусідній Білорусі російської ядерної зброї. У Міністерстві закордонних справ також звернулися до білоруського народу із вимогою не допустити розміщення тактичного ядерного озброєння на території їхньої країни.

Ми також інформували про те, що президент РФ Володимир Путін 25 березня заявив про те, що Росія з 3 квітня розпочинає будівництво сховища для ядерної зброї на території Білорусі. За словами глави Кремля, роботи мають завершитись 1 липня 2023 року.

За його словами, Москва вже допомогла Мінську переобладнати літаки, здатні застосовувати цей тип зброї, та передала комплекс "Іскандер", який може бути носієм такого озброєння.

Володимир Путін також заявив, що РФ розміщує на території Білорусі тактичну ядерну зброю тому, що нібито про це давно просив президент країни Олександр Лукашенко.