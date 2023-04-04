Ядерна зброя в Білорусі: Данілов пояснив, навіщо РФ нагнітає ситуацію

Секретар РНБО вважає, що заява про розміщення в РБ комплексів "Іскандер-М", які здатні нести ядерні боєприпаси, розрахована на країни-союзниці України, оскільки Кремль хоче якнайшвидше розпочати переговори.

Related video

Росія заявляє про передавання сусідній Білорусі комплексів "Іскандер-М", здатних нести ядерні боєголовки, для того, щоб "виторгувати" собі вигіднішу позицію для переговорів. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов під час дискусії "Україна перед зовнішніми викликами" у вівторок, 4 квітня.

"Щодо ядерної зброї — чистий блеф Російської Федерації. Вони мають велике бажання якнайшвидше вийти на переговори і за нашими спинами домовлятися, щоб з ними сіли за стіл переговорів", — сказав Данілов.

За словами секретаря РНБО, російська сторона хоче зайняти найвигіднішу позицію у перемовинах з Україною та союзниками. А ще максимально прискорити той момент, коли всі сторони військового конфлікту сядуть за стіл переговорів. Тому останнім вагомим аргументом для Кремля залишається шантажувати світ гіпотетичним ядерним ударом по території України або по одній з країн-союзниць.

Олексій Данілов вважає, що, навіть якщо Росія піде на те, щоб перемістити в Білорусь засоби ядерного ураження, це не свідчить про приготування для завдання реального удару. Скоріш за все, за словами секретаря відомства, РФ продовжуватиме шантажувати всіх своїми ядерними можливостями.

Нагадаємо, 4 квітня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про те, що Білорусь отримала комплекс "Іскандер-М", здатний запускати ядерні ракети. Він додав, що використовувати ядерні засоби ураження можуть і частина літаків білоруської штурмової авіації. Усі ці заходи російське військове командування пояснює захистом безпеки "союзної держави".

Ми також писали про те, що 2 квітня Олексій Данилов заявив про те, що Китай не дозволить РФ розмістити ядерну зброю у Білорусі. Заяви Путіна про розміщення ядерної зброї РФ на території Білорусі секретар РНБО вважає шантажем, щоб змусити США погодитися на певні переговори з Росією.