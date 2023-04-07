"Це нічого не змінює": погрози Путіна ядерною зброєю не впливають на перебіг війни, — Левітс

Президент Латвії зазначив, що заяви Кремля про розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі є політичним сигналом. Тому Росія хоче не миру, а продовження війни в Україні.

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Розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі в цілому нічого не змінює в контексті загальної військової обстановки, оскільки з військової точки зору не має значення де вона безпосередньо знаходиться. Тим часом, заяви президента Володимира Путіна з цього питання є якимось політичним сигналом Москви. Таку думку висловив президент Латвії Егілс Левітс в інтерв'ю Deutsche Welle 7 квітня.

"Звичайно, це політичний сигнал, що посилається Москвою: Росія не хоче миру, Росія хоче продовжувати агресію в Україні", — зазначив політик, додавши при цьому, що країни Балтії консультувалися з цього питання із західними союзниками.

За його словами, незважаючи на всі кроки Кремля, країни Альянсу повинні подумати про забезпечення Україні всім необхідним озброєнням, щоб протистояти російському нападу.

"Якщо ми маємо таку мету, то, звичайно, кожна країна повинна подумати про те, яким може бути її внесок у досягнення цієї мети", — переконаний Левітс.

Нагадаємо, речник президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи рішення Кремля розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, заявив, що цей крок стане відповіддю на наближення НАТО до російських кордонів. За його словами, Росія переживає за свою безпеку і вживає заходів для її забезпечення.

У свою чергу, секретар РНБО Олексій Данилов 4 квітня заявив, що розміщення в Білорусі тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М", які можуть бути озброєні ядерними боєголовками, потрібні Росії для того, щоб "виторгувати" собі вигіднішу позицію для переговорів.