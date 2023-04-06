"НАТО наближається": у Кремлі пояснили, навіщо потрібна російська ядерна зброя в Білорусі

На думку прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, розширення Альянсу на схід завдає "клопоту та переживання". А білоруський лідер Олександр Лукашенко сподівається, що саме він контролюватиме використання ядерних боєголовок.

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Розміщення в Білорусі тактичної ядерної зброї стане відповіддю на наближення НАТО до кордонів Росії. Про це сказав на брифінгу 6 квітня речник Кремля Дмитро Пєсков.

"Не Росія наближається зі своєю військовою інфраструктурою до кордонів НАТО. Цей рух завдає нам клопоту та переживання за нашу безпеку", — зазначив Пєсков.

На думку прессекретаря Володимира Путіна, Росія переживає за свою безпеку і вживає заходів для її гарантування щоразу у процесі наближення НАТО. У Москві вважають, що так буде збалансовано безпекову архітектуру на європейському континенті.

Хто контролюватиме ядерну зброю у Білорусі?

Президент Білорусі Олександр Лукашенко неодноразово шкодував про рішення віддати Росії ядерні засоби стримування. За його словами, він зберіг всю інфраструктуру часів СРСР, наприклад шахти для стратегічних ракет "Тополь".

Білоруські політологи впевнені, що розміщення ядерної зброї РФ на території Білорусі стане спільною місією двох країн.

"Так само як США розмістили ядерну зброю в Італії, Німеччині, Бельгії, Нідерландах та Туреччині. І всюди це спільні місії. Тобто наші військовослужбовці будуть навчені застосуванню цих засобів стримування", — сказав агентству "БЕЛТА" політолог Олександр Шпаковський.

Лукашенко прямо говорив, що саме Білорусь контролюватиме використання ядерної зброї.

"Що стосується застосування ядерної зброї — все буде за законом та за правилами. Щодо управління, контролю за ядерним озброєнням та іншого — безконтрольної зброї в Білорусі немає і бути не може. Управляти всім, що є в Білорусі, будемо ми тут", — наголошував він.

Нагадаємо, що в Україні 4 квітня назвали мету заяв РФ про розміщення в Білорусі комплексів "Іскандер-М", здатних нести ядерний заряд. Росії, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, треба "виторгувати" вигіднішу позицію для переговорів.

Фокус 31 березня детально аналізував "ядерні" погрози Путіна та Лукашенка. Деякі експерти впевнені, що світ опинився перед новим етапом військової ескалації.