"НАТО приближается": в Кремле объяснили, зачем нужно российское ядерное оружие в Беларуси

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, расширение Альянса на восток доставляет "хлопоты и переживания". А белорусский лидер Александр Лукашенко надеется, что именно он будет контролировать использование ядерных боеголовок.

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Размещение в Беларуси российского тактического ядерного оружия станет ответом на приближение НАТО к границам России. Об этом сказал на брифинге 6 апреля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Не Россия приближается со своей военной инфраструктурой к границам НАТО. Это движение доставляет нам хлопоты и переживания за нашу безопасность", — отметил Песков.

По мнению пресс-секретаря Владимира Путина, Россия переживает за свою безопасность и принимает меры для ее обеспечения каждый раз при приближении НАТО. В Москве считают, что таким образом будет сбалансирована архитектура безопасности на европейском континенте.

Кто будет контролировать ядерное оружие в Беларуси?

Президент Беларуси Александр Лукашенко не раз жалел о решении отдать России ядерные средства сдерживания. По его словам, он сохранил всю инфраструктуру времен СССР, к примеру, шахты для стратегических ракет "Тополь".

Белорусские политологи уверены, что размещение ядерного оружия РФ на территории Беларуси станет совместной миссией двух стран.

"Так же, как у США размещено ядерное оружие в Италии, Германии, Бельгии, Нидерландах и Турции. И везде это совместные миссии. То есть наши военнослужащие будут обучены применению этих средств сдерживания", — сказал агентству "БЕЛТА" политолог Александр Шпаковский.

Лукашенко прямо говорил, что именно Беларусь будет контролировать использование ядерного оружия.

"Что касается применения ядерного оружия – все будет по закону и по правилам. Что касается управления, контроля за ядерным вооружением и прочего – бесконтрольного оружия в Беларуси нет и быть не может. Управлять всем тем, что есть в Беларуси, будем мы здесь", — подчеркивал он.

Напомним, что в Украине 4 апреля назвали цель заявлений РФ об отправке в Беларусь комплексов "Искандер-М", способных нести ядерный заряд. России, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, надо "выторговать" более выгодную позицию для переговоров.

Фокус 31 марта детально анализировал "ядерные" угрозы Путина и Лукашенко. Некоторые эксперты уверены, что мир оказался перед новым этапом военной эскалации.