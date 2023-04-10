С участием союзников: США начинают учения по ядерному сдерживанию, — командование ВС

По информации командования, данное мероприятие не является ответом на действия какой-либо страны, а местных жителей предупредили об активизации полетов бомбардировочной авиации.

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Соединенные Штаты Америки с 11 апреля начинают масштабные учения по ядерному сдерживанию. Об этом говорится в сообщении командования Вооруженных сил США 10 апреля.

Речь идет об ежегодных учениях по ядерному сдерживанию и контролю Global Thunder. К учениям будет привлечен персонал всего стратегического командования, а также некоторые страны-союзники, среди которых Великобритания.

"Цель учений GT23 — усиление ядерной готовности и обеспечение безопасных, защищенных и надежных стратегических сил сдерживания. Эти учения проходят ежегодно и не являются ответом на действия какой-либо страны или других субъектов", — отмечается в сообщении.

Местных жителей предупредили о том, что в период учений будет значительно увеличено количество полетов бомбардировочной авиации, однако никакой опасности для людей они не несум.

К слову, стратегическое командование ответственно за стратегическое сдерживание, ядерные операции, анализ, противоракетную оборону и так далее.

Прошлые учения в рамках Global Thunder прошли еще в ноябре 2021 года, до начала полномасштабной войны в Украине. В них США сделали акцент на том, чтобы отработать готовность ядерных сил в случае экскалации.

Напомним, 29 марта в Минобороны РФ заявили, что страна начала учения с комплексами "Ярс". Система способна запускать межконтинентальные баллистические ракеты и поражать цели на расстоянии до 11 тысяч километров.

29 марта в ВВС США заявили, что испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A завершились провалом. Изначально сообщалось, что тестовый пуск достиг несколько целей, однако в итоге разработку признали неудачной, в связи с чем проект может остаться без финансирования.