За участю союзників: США розпочинають навчання з ядерного стримування, — командування ЗС

За інформацією командування, цей захід не є відповіддю на дії якоїсь країни, а місцевих жителів попередили про активізацію польотів бомбардувальної авіації.

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Сполучені Штати Америки з 11 квітня розпочинають масштабні навчання з ядерного стримування. Про це йдеться у повідомленні командування Збройних сил США 10 квітня.

Йдеться про щорічні навчання з ядерного стримування та контролю Global Thunder. До навчань буде залучено персонал всього стратегічного командування, а також деякі країни-союзники, серед яких Великобританія.

"Мета навчань GT23 — посилення ядерної готовності та забезпечення безпечних, захищених та надійних стратегічних сил стримування. Ці навчання проходять щорічно і не є відповіддю на дії якоїсь країни чи інших суб'єктів", — наголошується в повідомленні.

Місцевих жителів попередили про те, що в період навчань буде значно збільшено кількість польотів бомбардувальної авіації, проте жодної небезпеки для людей вони не становлять.

До речі, стратегічне командування є відповідальним за стратегічне стримування, ядерні операції, аналіз, протиракетну оборону тощо.

Попередні навчання в рамках Global Thunder відбулися ще в листопаді 2021 року, до початку повномасштабної війни в Україні. У них США поставили акцент на тому, щоб відпрацювати готовність ядерних сил у разі екскалації.

Нагадаємо, 29 березня в Міноборони РФ заявили, що країна розпочала навчання з комплексами "Ярс". Система здатна запускати міжконтинентальні балістичні ракети та вражати цілі на відстані до 11 тисяч кілометрів.

29 березня у ВПС США заявили, що випробування гіперзвукової ракети AGM-183A завершилися провалом. Спочатку повідомлялося, що тестовий пуск досягнув кількох цілей, однак у результаті розробку визнали невдалою, у зв'язку з чим проект може залишитися без фінансування.