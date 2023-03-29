РФ розпочала ядерні навчання з "Ярсами": ракета може знищити ціле місто (фото, відео)

У заходах, за даними Міноборони, візьмуть участь понад 3 тисячі військових і приблизно 300 одиниць техніки. "Ярси" запускають міжконтинентальні балістичні ракети на відстань до 11 тисяч кілометрів.

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Ракетні війська стратегічного призначення (РВСП) Росії розпочали навчання з комплексами "Ярс". Про це повідомила 29 березня пресслужба Міноборони РФ.

"Ярси" можуть запускати міжконтинентальні балістичні ракети та уражати цілі на відстані до 11 тисяч кілометрів. До навчань залучили понад 3 тисячі військових і майже 300 одиниць техніки, підкреслили в міністерстві.

Маневри проходять за планом підготовки РВСП на 2023 рік, проводиться контрольна комплексна перевірка Омського ракетного об'єднання з Новосибірським ракетним з'єднанням, оснащеним рухомими ґрунтовими ракетними комплексами "Ярс", зазначили військові.

Комплекс "Ярс" оснащений головною частиною, що розділяється.

"Ярси" випробують у 3 регіонах Росії. За даними Міноборони РФ, ракетники разом зі з'єднаннями Центрального військового округу та ПКС відпрацюють маскування ракетних комплексів та протидію сучасним засобам повітряної розвідки, враховуючи безпілотники.

"Ярси" випробують у 3 регіонах Росії

Особливу увагу під час навчання приділять застосуванню БПЛА різних модифікацій.

Ракетний комплекс "Ярс": коротка характеристика

"Ярс" або РС-24 — це стратегічний комплекс, в основі якого йде твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета. Його взяли на озброєння у 2009 році.

Комплекс оснащений головною частиною, що розділяється — від 3 до 6 бойових блоків залежно від модифікації, кожен з них може уражати свою ціль.

Швидкість польоту ракети — до 14 махів

Швидкість польоту ракети — до 14 махів, а її вибухова потужність еквівалентна мільйону тонн. Пропагандисти заявляють, що жодна система протиракетної оборони не здатна її збити.

Російські військові експерти запевняють, що "Ярс" є на озброєнні армії Росії у великих кількостях. Це наймасовіший ракетний комплекс у РВСП.

"Це дуже потужний заряд, який може повністю знищити, наприклад, невелике місто", — говорив редактор порталу Militaryrussia Дмитро Корнєв.

Командування ЗС РФ у 2023 році хоче провести 8 навчальних пусків міжконтинентальних балістичних ракет з космодрому Плесецьк та 4-го центрального міжвидового полігону Капустін Яр.

Нагадаємо, що в Молдові 27 березня розпочалися навчання з військовими з трьох країн НАТО — США, Великобританії та Румунії. Вони відпрацюють бойові стрільби, стрибки з парашутом та польові навчання конкретних місій.

Українські танкісти нещодавно закінчили навчання у Великій Британії на танках Challenger 2. Британці наголошують, що навчений екіпаж і техніка встигнуть приїхати до контрнаступу ЗСУ.