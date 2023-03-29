РФ розпочала ядерні навчання з "Ярсами": ракета може знищити ціле місто (фото, відео)
У заходах, за даними Міноборони, візьмуть участь понад 3 тисячі військових і приблизно 300 одиниць техніки. "Ярси" запускають міжконтинентальні балістичні ракети на відстань до 11 тисяч кілометрів.
Ракетні війська стратегічного призначення (РВСП) Росії розпочали навчання з комплексами "Ярс". Про це повідомила 29 березня пресслужба Міноборони РФ.
"Ярси" можуть запускати міжконтинентальні балістичні ракети та уражати цілі на відстані до 11 тисяч кілометрів. До навчань залучили понад 3 тисячі військових і майже 300 одиниць техніки, підкреслили в міністерстві.
Маневри проходять за планом підготовки РВСП на 2023 рік, проводиться контрольна комплексна перевірка Омського ракетного об'єднання з Новосибірським ракетним з'єднанням, оснащеним рухомими ґрунтовими ракетними комплексами "Ярс", зазначили військові.
"Ярси" випробують у 3 регіонах Росії. За даними Міноборони РФ, ракетники разом зі з'єднаннями Центрального військового округу та ПКС відпрацюють маскування ракетних комплексів та протидію сучасним засобам повітряної розвідки, враховуючи безпілотники.
Особливу увагу під час навчання приділять застосуванню БПЛА різних модифікацій.
Ракетний комплекс "Ярс": коротка характеристика
"Ярс" або РС-24 — це стратегічний комплекс, в основі якого йде твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета. Його взяли на озброєння у 2009 році.
Комплекс оснащений головною частиною, що розділяється — від 3 до 6 бойових блоків залежно від модифікації, кожен з них може уражати свою ціль.
Швидкість польоту ракети — до 14 махів, а її вибухова потужність еквівалентна мільйону тонн. Пропагандисти заявляють, що жодна система протиракетної оборони не здатна її збити.
Російські військові експерти запевняють, що "Ярс" є на озброєнні армії Росії у великих кількостях. Це наймасовіший ракетний комплекс у РВСП.
"Це дуже потужний заряд, який може повністю знищити, наприклад, невелике місто", — говорив редактор порталу Militaryrussia Дмитро Корнєв.
Командування ЗС РФ у 2023 році хоче провести 8 навчальних пусків міжконтинентальних балістичних ракет з космодрому Плесецьк та 4-го центрального міжвидового полігону Капустін Яр.
Нагадаємо, що в Молдові 27 березня розпочалися навчання з військовими з трьох країн НАТО — США, Великобританії та Румунії. Вони відпрацюють бойові стрільби, стрибки з парашутом та польові навчання конкретних місій.
Українські танкісти нещодавно закінчили навчання у Великій Британії на танках Challenger 2. Британці наголошують, що навчений екіпаж і техніка встигнуть приїхати до контрнаступу ЗСУ.