У Молдові розпочалися військові навчання за участю військ трьох країн НАТО, — Міноборони

У навчаннях візьмуть участь бійці Національної армії Молдови та спецназівці зі США, Великобританії та Румунії. Сторони мають намір підвищити рівень оперативної сумісності між контингентами, що беруть участь.

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У Молдові 27 березня стартували військові навчання, до яких візьмуть участь військовослужбовці трьох країн блоку НАТО — США, Великобританії та Румунії. Мета маневрів — підготовка та обмін досвідом бійців молдовського, румунського, американського та британського спецназу. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Молдови.

Зазначається, що навчання JCET-2023 (Joint Combined Exchange Training) відбудуться у навчальних центрах Національної армії з 27 березня по 7 квітня цього року. Згідно зі сценарієм, військові з чотирьох країн виконають передові бойові стрільби, стрибки з парашутом, польові навчання з конкретних місій. Таким чином сторони мають намір підвищити рівень оперативної сумісності між контингентами, що беруть участь.

"Солдати Національної армії тренуватимуться разом зі своїми колегами з Румунії, Сполучених Штатів Америки, Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії в рамках багатонаціональних навчань JCET-2023", — йдеться у повідомленні.

У зв'язку з військовим заходом у молдавському Міноборони звернулися до громадян та попередили, що військова техніка буде переміщуватись з частин базування до навчальних центрів Національної армії.

"Інформуємо громадян, що в рамках навчань JCET 2023 військова техніка буде переміщуватись з частин до навчальних центрів Національної армії для участі в навчаннях. У зв'язку з цим просимо громадян не розголошувати інформацію про навчання та плановане переміщення військової техніки", — наголосили в Міноборони.

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Нагадаємо, 15 березня Росія, Іран та Китай розпочали спільні морські військові навчання. Міністерство оборони КНР повідомило, що маневри сприятимуть "поглибленню практичної співпраці між військово-морськими силами країн-учасниць".

24 березня журналісти Defense Romania повідомили, що у Молдові зафіксували ремонтні роботи на аеродромі під Тирасполем. За словами чиновників із Міністерства оборони країни, модернізація аеродрому може означати, що Росія не відмовилася від планів висадити свій десант на території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки.